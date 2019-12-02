Rumlardan Türkiye ile anlaşma imzalayan Libya'ya NOTA!

Rum basını; Türkiye’nin enerji, Kıbrıs sorunu ve Ege meselelerini paket halinde kapsamlı müzakereye götürmek maksadıyla “bölgede gerilimi artırdığı” iddiasında bulundu.

Fileleftheros; “Paket Çözüm İçin Gözdağı…. Ankara Tansiyonu Artırıyor ve Enerji, Kıbrıs Sorunu ve Ege Konusunda Kapsamlı Müzakere Düzenlemesi Yapıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, güvenilir bilgilerine işaret ederek, Türkiye’nin “maksimalist hareket ve talepleri ile bölgeyi kontrol etmek için geniş ölçekli bir planlama düzenlemekte olduğunu” savundu.

“Türkiye’nin bölgesel güç haline gelmek hedefiyle yaptığı planlamanın iki ekseni olduğunu” yazan gazete, birinci eksenin Yunanistan’a ve Güney Kıbrıs’a “enerji, Kıbrıs sorunu ve Türk-Yunan ilişkilerini de gündeme alarak paket şeklinde müzakereyi dayattığını”, ikinci eksende ise Güney Kıbrıs, Suriye, Mısır, Libya ve Yunanistan (Ege) ile nüfuzunu artırdığı diğer Balkan ülkeleriyle ilgili olduğunu yazdı.

Gazete, Berlin’deki üçlü görüşme dikkate alındığında, bütün bunların Kıbrıs sorununda harcanmakta olan çabaları da etkilediğini yazdı. BM Genel Sekreteri’nin Berlin görüşmesi sonrasında yaptığı, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in de katıldığı açıklamada Türkiye’nin, gelişmeleri en azından Mayıs ayına kadar dondurmayı ve beşli konferansın oluşumunu (AB yok edilerek 5+BM) elde ettiğine dikkat çeken gazete, “dahası, ara çözüm veya stratejik anlaşma meseleleri geri geldi, siyasi eşitlikte Akıncı, istediğini alamasa bile (olumlu oy/veto’ya atıf yapılmasını istedi) memnun olması gerekir” ifadelerini kullandı.

LİBYA’YA RUM YÖNETİMİ DE NOTA VERDİ

Aynı gazete, Yunanistan’dan sonra Rum yönetiminin de, Türkiye ile deniz sahalarını sınırlandırma mutabakatı imzalayan Libya’ya nota verdiğini yazdı.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis dün katıldığı bir radyo programında, Libya’nın Güney Kıbrıs’taki maslahatgüzarını çağırarak izahat istediğini açıkladı.

Türkiye’nin bu yeni hareketinden, “Doğu Akdeniz’deki gözden geçirme politikasını sürdürdüğünün ortaya çıktığını” söyleyen Hristodulidis, “Bu politika artık Kıbrıs Cumhuriyeti haricinde Yunanistan ve Mısır gibi diğer ülkelerin de aleyhine dönüyor” dedi.



RODOS-KERPE ARASINDA TATBİKAT

Gazete, Türkiye’nin Libya ile deniz bölgelerini sınırlandırma mutabakatı imzalamasına Yunanistan’ın tepki göstermesinden birkaç saat sonra Rodos’un güneyi ve “Karpatos” (Kerpe) adasının doğusunda Navtex ilan ederek yeni bir meydan okumada bulunduğunu yazdı.

Haberde, Türkiye’nin Cuma gecesi yayımladığı Navtex ile Rodos’un güneyi ve Kerpe’nin doğusu arasındaki kıta sahanlığında yarın 4 saatlik tatbikat planladığı da kaydedildi.