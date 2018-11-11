Rumlardan yeni Navtex

Cumartesi sabahı Güney Kıbrıs'ın yetkili makamları “Delphini” hedefi için 25 Şubat'a kadar geçerli olacak navtex yayınladılar.

Güney Kıbrıs'ın tartışmalı Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki 10. Blok'ta hidrokarbon kaynaklarını araştırmak için Exxon Mobil şirketi tarafından görevlendirilen Stena IceMax sondaj gemisinin önümüzdeki iki gün içinde Limasol limanına varması bekleniyor.

Cumartesi sabahı Güney Kıbrıs'ın yetkili makamları “Delphini” hedefi için 25 Şubat'a kadar geçerli olacak navtex yayınladılar.



İyi haber alan bir kaynak KHA'na sondaj gemisinin yarın veya pazartesi günü Limasol limanına varacağını aktardı. Sözkonusu kaynak herşeyin planlandığı gibi, sorunsuz ilerlediğini söyledi.



Sabah saat altıda yayınlanan navtex gemicileri Stena IceMax'ın “Delphini”deki sondaj çalışmaları hakkında bilgilendiriyor. Sondaj çalışmalarının 15 Kasım'da başlaması bekleniyor. Navtex 25 Şubat 2019'a kadar geçerli olacak. Stena IceMax etrafında 500 metrelik güvenlik bölgesi ilan edildi. Bu bölgeye girmek yasak. Bunun çiğnenmesi "Kıbrıs Cumhuriyeti" yasaları ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde suç teşkil edecek.



"Kıbrıs Cumhuriyeti" Exxon Mobil'e 10. Blokta araştırma yapma ruhsatı vermişti.

