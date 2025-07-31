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Rumların 2’si cezaevine gönderildi, 3’ü askeri mahkemeye sevk edildi

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Kuzey Kıbrıs’taki Rum malları hakkında bilgi topladıkları ve kişisel verileri yasa dışı şekilde elde ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’la ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
Rumların 2’si cezaevine gönderildi, 3’ü askeri mahkemeye sevk edildi

Kuzey Kıbrıs’taki Rum malları hakkında bilgi topladıkları ve kişisel verileri yasa dışı şekilde elde ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’la ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

Zanlılardan 2’si 3 ayı geçmemek kaydıyla cezaevine gönderilirken, diğer 3’ünün askeri mahkemede yargılanmasına karar verildi.

 

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 19 Temmuz’da, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek ülkeye geçen ve 1974 sonrası vatandaşlara ait tapu verilerini yasa dışı şekilde elde etmekle suçlanan 5 Rum vatandaşı gözaltına alınmıştı. Zanlılara ayrıca “Kişisel Verileri Koruma Yasası’nı ihlal” ve “rahatsızlık verme” suçlamaları da yöneltilmişti.

İskele Kaza Mahkemesi’nde görülen davada, tahkikat memuru Mustafa Yokuşoğlu zanlıların Güney Kıbrıs’tan gelen bir araçta durdurulduklarını, araçta yapılan aramada 1974 sonrası ülkeye ait tapu verilerinin bulunduğunu ve belgeler üzerinde bir emlak şirketine ait kaşe ile A.U. isimli zanlının imzasının tespit edildiğini ifade etmişti.

Şirketin direktörü Z.U. da olayla bağlantılı olarak tutuklanmıştı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda evrak, dosya, bilgisayar, telefon ve USB belleğe inceleme amacıyla el konulmuştu.

 

ZANLILARIN 2’Sİ 3 AYI GEÇMEMEK KAYDIYLA CEZAEVİNE GÖNDERİLİRKEN, DİĞER 3 ASKERİ MAHKEMEDE YARGILANACAK

Soruşturma kapsamında önceki gün emlak şirketi direktörü ile kurucusuna birer gün tutukluluk verilmişti. Son gelişmeyle birlikte 2 zanlının cezaevine gönderilmesi, diğer 3’ünün ise askeri mahkemede yargılanacak olması, soruşturmanın boyutunu ileriye taşıdı.

Polisin konuyla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

Zanlılardan 2’si 3 ayı geçmemek kaydıyla cezaevine gönderilirken, diğer 3’ünün askeri mahkemede yargılanmasına karar verildi.

 

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 19 Temmuz’da, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek ülkeye geçen ve 1974 sonrası vatandaşlara ait tapu verilerini yasa dışı şekilde elde etmekle suçlanan 5 Rum vatandaşı gözaltına alınmıştı. Zanlılara ayrıca “Kişisel Verileri Koruma Yasası’nı ihlal” ve “rahatsızlık verme” suçlamaları da yöneltilmişti.

İskele Kaza Mahkemesi’nde görülen davada, tahkikat memuru Mustafa Yokuşoğlu zanlıların Güney Kıbrıs’tan gelen bir araçta durdurulduklarını, araçta yapılan aramada 1974 sonrası ülkeye ait tapu verilerinin bulunduğunu ve belgeler üzerinde bir emlak şirketine ait kaşe ile A.U. isimli zanlının imzasının tespit edildiğini ifade etmişti.

Şirketin direktörü Z.U. da olayla bağlantılı olarak tutuklanmıştı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda evrak, dosya, bilgisayar, telefon ve USB belleğe inceleme amacıyla el konulmuştu.

 

ZANLILARIN 2’Sİ 3 AYI GEÇMEMEK KAYDIYLA CEZAEVİNE GÖNDERİLİRKEN, DİĞER 3 ASKERİ MAHKEMEDE YARGILANACAK

Soruşturma kapsamında önceki gün emlak şirketi direktörü ile kurucusuna birer gün tutukluluk verilmişti. Son gelişmeyle birlikte 2 zanlının cezaevine gönderilmesi, diğer 3’ünün ise askeri mahkemede yargılanacak olması, soruşturmanın boyutunu ileriye taşıdı.

Polisin konuyla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

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