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Rumların Çoğunluğu Okulların Kapalı Kalmasını İstiyor

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Rumların Çoğunluğu Okulların Kapalı Kalmasını İstiyor
Rumların Çoğunluğu Okulların Kapalı Kalmasını İstiyor

Rumların çoğunluğunun, koronavirüs nedeniyle okulların kapalı kalmasını istediği bildirildi.

“Retailzoom” şirketinin Politis gazetesi hesabına, koronavirüsle ilgili konulara dair gerçekleştirdiği ankete göre, Rumların yüzde 52’si okulların şu dönemde açılmasını yanlış bulurken, yüzde 39’u okulların açılabileceğini belirtti, yüzde 9’u ise bu konuda kararsız olduğunu beyan etti.

Katılımcıların yüzde 71’i, pandemi sürecinde hükümetin icraatları konusunda olumlu görüş belirtirken, yüzde 10’u olumsuz görüş belirtti, yüzde 19’u “ne olumlu, ne olumsuz” görüşünde olduğunu bildirdi.

Ankete göre katılımcılar, Rum hükümetinin icraatlarının, Güney Kıbrıs’ta gelecek yıl yapılacak genel seçimde kullanacakları oyu etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili bir soruya ise, yüzde 40 oranında etkileyeceği, yüzde 60 oranında da etkilemeyeceği yanıtını verdi.

Ankete katılanlar, Rum Meclisi’nin pandemi sürecindeki çalışma şeklinden memnun olmadıklarını belirttiler. Katılımcıların yüzde 72’si, meclisin işleyiş şeklinden memnun olmadıklarını beyan etti.

Koronavirüs nedeniyle yaşanabilecek bir ekonomik kriz karşısında, maaş kesintileri yapılıp yapılmaması konusunda ise katılımcıların yüzde 49’undan “yapılmasın” yanıtı gelirken, yüzde 40’ından “yapılsın” yanıtı geldi, yüzde 11’lik kesim bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Katılımcılar, uzaktan eğitim konusunda ise yüzde 55 oranında olumsuz, yüzde 45 oranında olumlu görüş belirtti.

Haberde, anketin “Retailzoom” şirketi tarafından, 6-7 Mayıs tarihlerinde 18 yaş ve üstü 1008 kişinin, şirketin online platformu üzerinden katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

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