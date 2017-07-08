 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Rumların KKTC’deki mallarını Türkiye’ye satmasından korkuyorlar

»
Rumların KKTC’deki mallarını Türkiye’ye satmasından korkuyorlar
Rum Gelir ve Vergi Dairesi’ne münferit başvuruda bulunarak, bugün KKTC sınırları dahilinde kalan mallar için, veraset vergilerini ödeyenlerin sayısında ani bir artış gözlemlendiği haber verildi.

Rum Gelir ve Vergi Dairesi’ne münferit başvuruda bulunarak, bugün KKTC sınırları dahilinde kalan mallar için, veraset vergilerini ödeyenlerin sayısında ani bir artış gözlemlendiği, bu durum nedeniyle Rumların mallarını Türkiye’ye satmasından korkulduğu haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre Rumların kendi rızalarıyla yaptıkları bu başvurular, bu tür 88 başvuru yapılması ve yaklaşık 500 bin Euro’luk veraset vergisi toplanması Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi üyelerinin dikkatini çekti. Komite üyelerinin, bu durumu yorumlamasını istedikleri Rum Maliye Bakanlığı temsilcisi Antonis Petru; kiminin, malını evlatlarına taahhütsüz vermek kiminin de satmak maksadıyla ödüyor olabileceğini söyleyerek, halen KKTC’deki eski Rum malı satışlarının başladığını da kaydetti.

Gazete, haberinin “Kıbrıslı Rumlar Tarafından Türkiye’ye Mal Satışından Korkuluyor” başlığıyla ayırdığı bölümünde, “müzakerelerin çökmesinin bazı mal sahiplerini KKTC’deki mallarını satmaya yöneltebileceğinden korkulduğuna vurgu yaptı.

Rum Tapu Dairesi verileri kaynak gösterilen haberde, “Türklerin işgal bölgelerinde mülk çoğunluğunu elde etmek için 272 bin dönüme daha ihtiyacı var” denildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıs görüşmeleri çökmek üzere06 Temmuz 2017 Perşembe 23:26
  • İddia: Anastasiadis masadan kalktı mı?06 Temmuz 2017 Perşembe 23:21
  • Denktaş: İşin doğrusu sabaha belli olur06 Temmuz 2017 Perşembe 23:08
  • Akıncı: Rum tarafının önerilerinin adı yeni, inceleyeceğiz05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:36
  • Kotçias: BM Genel Sekreteri geliyor, Pazartesi, Salı'ya kadar buradayız05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:20
  • Sigma TV Anastasiadis'in yeni önerilerini açıkladı05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:36
  • Esra Aygın yazdı : İşte Müzakere Çerçevesi05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:27
  • Sigma TV iddia etti... İşte Türkiye'nin 9 maddelik önerisi!04 Temmuz 2017 Salı 17:54
  • AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'dan BM Genel Sekreteri'ne çağrı04 Temmuz 2017 Salı 17:36
  • Anastasiades: sabah bir ümit ışığı vardı, devamla bazı terslikler oldu04 Temmuz 2017 Salı 17:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti