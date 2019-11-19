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Rumların KKTC’ye geçişleri üç katına çıktı

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Rumların KKTC’ye geçişleri üç katına çıktı
Rumların KKTC’ye geçişleri üç katına çıktı

Kıbrıslı Rumların KKTC’ye geçişlerinde, 2018’e göre üç kat artış olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Adalet Bakanlığı’nın, Meclis’e sunduğu verilere dayanarak, 1 Ocak-30 Eylül 2019 tarihleri arasında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 1 milyon 776 bin 343 geçiş kaydedildiğini yazdı. 2018’in aynı döneminde ise Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye 658 bin 741 geçiş yapıldığı kaydedildi.

Habere göre, 1 Ocak-30 Eylül 2018 tarihlerinde Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapan Kıbrıs Rum araç sayısı 309 bin 374 olurken 2019 yılının aynı döneminde, bu oran yüzde 66.7 oranında artarak, 928 bin 221’e çıktı.

 Kıbrıslı Türklerin, Güney Kıbrıs’a yönelik geçişlerinde de artış gözlemlendiğini yazan gazete yine Rum Adalet Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, 2019 yılının ilk dokuz ayında, (Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’a yönelik geçişi) 970 bin 510 geçişin yapıldığını, 2018 yılında ise bu rakamın 791 bin 103 ile sınırlı kaldığını belirtti.

 Habere göre, yine aynı dönemleri kapsamakla birlikte, 2018 yılında 308 bin 420 Kıbrıs Türk aracı Güney Kıbrıs’a geçerken, 2019 yılında bu rakam yüzde 18.15 artarak 376 bin 835’e yükseldi.

 Gazete bu istatistik verilere, Beyarmudu, “Strovilya” Akyar sınır kapılarından ve İngiliz Üsleri tarafından kontrol edilen bölgelerden geçiş yapan kişilerin dahil edilmediğine de dikkati çekti.

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