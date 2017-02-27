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Runatolia'da 'yüksek topuk' heyecanı

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Runatolia'da 'yüksek topuk' heyecanı
Antalya'da bu yıl 12'ncisi yapılacak 'Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu' kapsamındaki yarışlar ve halk koşusuna 12 bin kişinin katılması bekleniyor.

Antalya'da bu yıl 4- 5 Mart tarihlerinde 12'ncisi düzenlenecek Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu, kentin fethinin 810'uncu yıl kutlamalarıyla birleşecek. 'Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu' temasında gerçekleştirilecek koşu kapsamında yapılacak Antalya Fethi programında 4 Mart Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'ndan Karaalioğlu Parkı'na yürüyüş düzenlenecek.

Parkta kutlamalar saat 10.00'da başlayacak ve Solo Türk gösteri yapacak. Aynı gün Runatolia'da Terracity RUN adıyla halk koşusu, minik adımlar ve yüksek topuk yarışları gerçekleştirilecek.

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KADINLAR YÜKSEK TOPUKLA KOŞACAK

Muratpaşa Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek 'Minik Adımlar Koşusu'nda çocukların spor aktivitelerine farkındalığını artırmak amacıyla 200 metre uzunluğundaki parkurda yarışılacak. Ardından 'Yüksek Topuklar' koşusuyla kadınlar eğlence ve yarış heyecanını bir arada yaşayacak.

100 katılımcı ile sınırlandırılan yarışta kadınlar 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabılarıyla 5'erli grupta 100 metre koşacak. Yarışte dereceye giren kadınlara ödül verilecek.

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Terracity RUN'da da 4 bin civarında Antalyalı koşarak ya da yürüyerek Fener mahallesindeki 4 kilometrelik parkurda yarışacak.

12 BİN KİŞİ YARIŞACAK

Runotalia kapsamında 5 Mart Pazar günü de 10 kilometre koşusu, yarı maraton ve tam maraton, tekerlekli sandalyeli engelliler koşusu yapılacak. 8 bin profesyonel koşucunun katılması beklenen yarışların başlangıç noktası Atatürk Kültür Parkı Cam Piramit yanı olacak.

Sporcular başlangıç noktasından Lara'daki arıtma tesislerine uzanan 42 kilometrelik parkurda birinci olmak için mücadele edecek. İki gün farklı kategorilerde düzenlenecek yarışlara toplamda 12 bin koşucunun katılması bekleniyor. Yarışlara katılım için başvuru 28 Şubat saat 24.00'te sona erecek.

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