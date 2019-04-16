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Runet: Rusya'nın ülkede oluşturmaya hazırlandığı bağımsız yeni internet ağı

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Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, ülkede bağımsız yeni bir internet ağı oluşturulmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarıyı destekleyen milletvekilleri, siber saldırılara karşı koymayı amaçladıklarını söylüyor.
Runet: Rusya'nın ülkede oluşturmaya hazırlandığı bağımsız yeni internet ağı

Duma üyeleri, Rusya'ya yönelik herhangi bir siber saldırı ya da tüm dünyada kullanılan internetin ülkede fişinin çekilmesi halinde "hazırlıklı olacaklarını" söylüyor.

Rus Interfax Ajansı'nın haberine göre, Moskova'nın internet üzerindeki özerkliğini korumak ve yabancıların müdahalesini engellemek için parlamentoya getirilen yasa tasarısı, Duma'da 68'e karşı 307 oyla kabul edildi.

Tasarının kanunlaşması için önce parlamentonun üst kanadı olan Federasyon Konseyi, sonra da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da onaylanması gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde Federasyon Konseyi'ne gelmesi beklenen tasarı, onaylandığı takdirde 1 Kasım 2019'da yürürlüğe girecek.

Runet adı verilecek olan ülke içindeki bağımsız internet sistemine Rus yönetiminin ve devletin doğrudan müdahalesi daha kolay olacak.

Rusya'nın ulusal telekom izleme örgütü Roskomnadzor'un izleyeceği Runet'teki bilgi akışı, trafik ve müşterilerin bilgisi, internet sağlayıcıları üzerinden paylaşılacak.

Böylece Rus internet kullanıcılarının bilgilerinin ülke içinde kalması hedefleniyor.

2017'de, Rusya'da 2020 itibarıyla internet trafiğinin sadece ülke içinden yönlendirilmesine karar verilmişti.

"Terörle mücadele adımı" olarak duyurulan yasa tasarısı, insan hakları kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

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