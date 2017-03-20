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RuPaul aldığı homofobik mesajlara cevap verdi

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RuPaul aldığı homofobik mesajlara cevap verdi
Drag ikonu RuPaul, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan homofobik yorumlara bir şarkı sözüyle cevap verdi: “Kendim için değil, hissettiğimiz sevinçleri hiç hissetmeyenler için ağlıyorum.”

Drag ikonu RuPaul (Andre Charles) geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, 23 yıldır birlikte olduğu partneri Georges LeBar ile Ocak ayında evlendiğini açıkladı.

Hayranları tarafından sevinçle karşılanan haber, homofobikleri rahatsız etti ve RuPaul sosyal medya hesaplarından homofobik taciz mesajları almaya başladı.

RuPaul; Mesajlarda “Donald Trump bu gey gündemlerini sona erdirecek”, “Bu boku yüceltmeyin artık” gibi ifadeler kullanan homofobiklere The Supremes’in “I Hear A Symphony” şarkısından bir sözle cevap verdi: “Kendim için değil, hissettiğimiz sevinçleri hiç hissetmeyenler için ağlıyorum.”

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