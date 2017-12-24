“Rus ajanı” olmakla suçlanan Kıbrıslı Rum Savcı Loizidu konusunda Brüksel’de soru işaretleri

Rusya Başsavcılığı'ndan yetkililerle elektronik ortamda yaptığı yazışmaların basına sızmasının ardından resmen açığa alınan Rum Savcı Eleni Loizidu konusunun, gündemde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Kathimerini gazetesi; “Lefkoşa’da Sinirlenme Brüksel’de Soru İşaretleri” başlıklı haberinde, Eleni Loizidu’nun, basına sızan e-mailleri konusunun, dünyanın gündemine de geldiğini, Associated Press, FOX News, Daily Mail ve Guardian gibi büyük haber ağlarının bu konuyu işlediğini yazdı.

Gazete, bu konunun genişlemesine ilişkin olarak Brüksel’de soru işaretlerine neden olduğunu, Rum Başkanlık düzeyinde ise bu konun göğüslenmesi için büyük bir hareketliliğin bulunduğunu belirtti.

Rum Hükümeti düzeyinde, gelecekte bu konunun göğüslenmediğine ilişkin suçlamalara maruz kalmamak için, AB’ye yanıtların verileceğini belirten gazete, bu konunun göğüslenmemesi durumunda, Güney Kıbrıs’ın, gerek AB içerisinde gerekse AB dışında, kendisini başka olayların önünde bulabileceğini de yazdı.