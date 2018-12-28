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Rus artistik patinajcı Medvedeva: Bakımsız erkeklerden nefret ederim

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Kıskanç, bakımsız ve kadının yerinin mutfak olduğunu düşünen erkeklerden hoşlanmıyorum
Rus artistik patinajcı Medvedeva: Bakımsız erkeklerden nefret ederim

Rus artistik patinajcı Yevgeniya Medvedeva, Love Radio'ya verdiği demecinde erkeklerle ilgili açıklamada bulundu. Medvedeva, düzenli olmayan ve aşırı kıskanç erkeklerin yanı sıra kadının yerinin mutfak olduğunu düşünenlerin hiçbir zaman ilgisini çekemeyeceğini söyledi.

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Medvedeva "Erkeklerin kendine bakmamasından nefret ediyorum. Bazı kızlar önceliğin ruh güzelliği olduğunu söylüyor. Ama benim için nasıl göründüğü önemli. Traş olmayan, saçını taramayan, kirli ayakkabılı, parfümsüz biri kesinlikle benim tipim değil" dedi.

‘EV KADINI OLMAYA HAZIR DEĞİLİM'

19 yaşındaki sporcu tüm hayatını mutfakta geçiren, borşç ve hıngel (mantı) yapan bir ev kadını olmaya hazır olmadığını kaydetti.

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Medvedeva "Kadınların yerinin mutfak olduğunu söyleyen erkeklerden nefret ederim. Aktif ve yaratıcı biri olarak her gün evde durum yumurta, borşç, hıngel yapamam. Elbette ki kadın evini temiz tutmalı ancak çalışabilmeli de" dedi.

Medvedeva ayrıca aşırı kontrolcülükten hoşlanmadığını söyledi.

İki dünya şampiyonluğu bulunan Medvedeva, Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda 81.61 puan alarak rekor kırmıştı. Medvedeva'nın rekoru, dakikalar sonra bir diğer Rus artistik patinajcı olan Alina Zagitova tarafından kırılmıştı.

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