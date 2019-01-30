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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Rus artistik patinajcının kıyafeti eleştirilerin hedefi oldu: ‘Yarı çıplak’

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Minsk’teki 2019 Avrupa Şampiyonası’nda partneri İvan Bukin ile birlikte gümüş madalyanın sahibi olan Rus artistik patinajcı Aleksandra Stepanova, izleyenleri büyüledi. Ancak gala performansı sırasında Stepanova’nın giydiği kıyafet izleyenleri ikiye böldü.
Rus artistik patinajcının kıyafeti eleştirilerin hedefi oldu: ‘Yarı çıplak’

Kimileri kostümü beğenirken, kimileri de sporcunun ‘yarı çıplak’ olduğunu ileri sürdü.

Minsk'teki Avrupa Şampiyonası'nda Rus artistik patinajcı Aleksandr Stepanova ve partneri İvan Bukin gümüş madalyanın sahibi oldu. İkili duygusal bir şarkı eşliğinde bir aşk hikayesini anlatmaya çalıştı. Gala performansı sırasında Stepanova'nın giydiği, vücudunu tamamen kaplayan ve iç gösteren dar kıyafeti dikkatleri üzerine çekti.

 

Kullanıcılardan bazıları gösteri ve kostüme dair beğenilerini dile getirirken, kimileri duruma tepki gösterdi.

 

İkilinin performansı ne kadar göz doldurucu olsa da, izleyenlerden bazıları Stepanova'yı ‘yarı çıplak' olmakla suçladı.

 

Bir kullanıcı da kostümün berbat olduğunu yazdı.

 

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