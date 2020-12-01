Rus aşısı Sputnik-V'yi yaptıran yaklaşık 20 kişi Koronavirüs'e yakalandı

Rusya'nın tescillediği Koronavirüs aşısını yaptıran kişilerden yaklaşık 20'sinin ilk dozdan sonra Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı.

Sechenov Üniversitesi'nin Translasyonel ve Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Vadim Tarasov, enfeksiyonların aşıyla bağlantılı olduğunu söylemenin doğru olmayacağını çünkü Koronavirüs'e yakalananların vücutlarının antikor üretecek kadar zamanı olmadığını söyledi.

Bilim insanı, bu 20 kişiden çoğunun aşının ikinci dozunu almadan hastalığa yakalandığını ifade etti. Tarasov, aynı zamanda aşının ilk dozunu alanların 42. günde bağışıklık kazandığını ifade etti ve bu süreyi dolduranlarda hastalığa hiç rastlanmadığını ifade etti.

Tarasov, aşının Koronavirüs'e yol açmış olmasının "imkansız" olduğunu, yani bu 20 kişinin virüsü başka bir şekilde kaptığını ifade etti.

Rusya geçen hafta geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik V'nin ikinci dozla birlikte yüzde 95 oranında etkili olduğunu açıklamıştı.