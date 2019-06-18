Rus askerler Lada Vesta ile ters drift yaparken takla attı (Video)

Rusya Savunma Bakanlığı’nın bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Trafik Müfettişliği çalışanlarının bir poligonda yaptıkları ters drift denemesi, kullandıkları Lada Vesta marka otomobilin takla atmasıyla son buldu.

Müfettişlik görevlilerinin, bulundukları poligonda sürüş hünerlerini sergilerken kullandıkları Lada Vesta marka otomobil, 180 derecelik ters dönüş yapma denemesi sırasında sert bir takla attı.

Youtube’da yayınlanan videoda, otomobilin geriye dönük hızlı bir şekilde ilerlediği ve 180 derecelik sert bir dönüş yapmaya çalıştığı sırada dengesinin bozulmasıyla takla attığı ve yeniden tekerlerin üzerine düştüğü görülüyor.

Olayın Moskova bölgesinde bulunan Noginskiy poligonunda düzenlenen askeri bir yarışma sırasında meydana geldiği tahmin ediliyor.

Aracın içinde bulunan müfettişlerin yardımına koşansa meslektaşları ve poligon çalışanları oldu. Kaza sonucu yaralanan olup olmadığı konusundaysa bilgi verilmedi.