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‘Rus askerleri taşıyan iki uçak Venezuela’ya geldi’

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Venezuela’nın başkenti Karakas’taki Uluslararası Maiquetia Havalimanı'na bir grup Rus askerini taşıyan iki Rus uçağı indi.
‘Rus askerleri taşıyan iki uçak Venezuela’ya geldi’

Venezuela’nın başkenti Karakas’taki Uluslararası Maiquetia Havalimanı'na bir grup Rus askerini taşıyan iki Rus uçağı indi. Venezuelalı bir yetkili Rus askerlerinin iki ülke arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşmaları doğrultusunda teçhizat bakımı ve eğitim için geldiklerini açıkladı.

İngiliz gazetesi Guardian’ın haberine göre Venezuela’nın başkenti Karakas’a inen iki Rus uçağıyla ilgili açıklama yapan Venezuelalı bir yetkili, uçaktaki Rus askeri yetkililerin Venezuela’ya teçhizat bakımı, eğitim ve strateji konularını görüşmek üzere geldiklerini söyledi. 

Venezuelalı yetkili haftasonu ülkeye gelen Rus uçaklarındaki askeri personelin iki müttefik ülke arasındaki askeri işbirliği kapsamında görüşmeler yapmak üzere geldiğini belirtti.

Sputnik'e konuşan diplomatik bir kaynağın açıklamasına göre de, Rusya'dan askerleri taşıyan iki uçak Karakas’taki Uluslararası Maiquetia Havalimanı'na iniş yaptı.

"Askerler karşılıklı görüşmeler için geldi" diyen kaynak, olayda esrarengiz hiçbir şey olmadığını, konunun iki ülke arasında yıllar önce imzalanan anlaşmaların gerçekleştirilmesiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Kaynak, "Rusya'nın Venezuela ile imzaladığı bir dizi anlaşma var. Bunlar gerçekleştirilme aşamasında, aralarında askeri-teknik işbirliğine yönelik anlaşmalar da var" dedi.

Daha önce Kolombiyalı NTN 24 televizyonunun da aralarında bulunduğu basın kuruluşları Karakas’a 99 Rus askeri ile birlikte 35 ton yük geldiğini aktarmıştı.

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