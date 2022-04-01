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Rus Askerleri Ukrayna’nın Kuzeyinden Çekiliyor

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Bir ayı aşkın bir süredir Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Çernihiv ve Kiev'den Rus askerlerinin çekildiği duyuruldu.
Rus Askerleri Ukrayna’nın Kuzeyinden Çekiliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’tan beri devam ederken, Ukraynalı yetkililerden dikkat çekici açıklamalar geldi.

Rusya’nın Salı günü İstanbul’da gerçekleşen barış görüşmeleri sonrasında iyi niyet gösterisi olarak Kiev ve Çernihiv bölgelerindeki saldırıların azaltılacağını açıklamasından günler sonra Ukraynalı yetkililer bazı bölgelerdeki askerlerin çekildiğini duyurdu.

Çernihiv Valisi Viacheslav Chaus bir açıklama yaparken, bölgeden Rus askerlerinin çekildiğini açıkladı. Chaus, “Rus güçleri Çernihiv bölgesinden ayrılıyor fakat tamamen bölgeden ayrılmadılar. Bölgede hava ve kara saldırılarının olması halen olası fakat kimse bu ihtimali yok saymıyor” dedi.

Chaus, henüz Ukrayna askerlerinin gardını indirmesi için çok erken olduğunu söylerken, “Rus askerleri halen topraklarımızda” dedi.

Çernihiv’den gelen açıklamanın ardından Kiev Bölge Yönetimi’nden de benzer yönde bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Rus askerlerinin Kiev’in kuzeyinden Belarus’a doğru çekildiğini açıkladı. Yetkililer Rus ordusunun havalimanının da bulunduğu Hostomel’i terk ettiğini aktardı.

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