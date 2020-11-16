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Rus barış gücü birlikleri Karabağ’daki gözlem noktalarının tümünü tamamladı

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Rus barış gücü birlikleri Karabağ’daki gözlem noktalarının tümünü tamamladı
Rus barış gücü birlikleri Karabağ’daki gözlem noktalarının tümünü tamamladı

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Konaşenkov, Dağlık Karabağ'da barış operasyonunun sürdüğü bölgelerde taraflar arasındaki temas hattının tamamında Rus barış gücü gözlem noktalarının kurulmasının tamamlandığını ve durumun kesintisiz bir şekilde izlendiğini ifade etti.

“Şu anda ateşkes ve tüm çatışmalar ile ilgili gözetim barış gücü birimleri tarafından güney sorumluluk alanında dokuz gözlem noktasında ve kuzey sorumluluk alanında dokuz gözlem noktasında gerçekleştiriliyor. Laçin koridorunda (Zabuh – Lısogorskiy Sovhozu - Zarıslı yolu boyunca) barış gücü birliklerine ait konvoyların geçişini sağlayan yedi geçici gözlem noktası faaliyette” diyen Konaşenkov, ‘temas hattının tamamında ateşkese uyulduğunu’ vurguladı.

Şu ana kadar Rus askeri nakliye uçaklarının barış gücünün Dağlık Karabağ’a aktarılması amacıyla 140 sefer gerçekleştirdiğine dikkat çeken sözcü, barış gücüne ait personel, askeri teçhizat ve malzeme sevkiyatının Il-76 ve An-124 uçaklarıyla devam ettiğini vurguladı.

Konaşenkov, “Komuta merkezinden barış operasyonunun koordine edildiği Rus barış gücü karargahı Stepanakert’te (Hankendi) konuşlandırıldı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın kararnamesi uyarınca Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ topraklarında insani müdahale merkezinin kurulmasını organize etti” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov ayrıca barışı koruma görevlerini yerine getirmek, olası olayları önlemek ve Rus askeri personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla Azerbaycan ve Ermenistan silahlı kuvvetlerinin genelkurmay başkanlıkları ile doğrudan iletişim kanalları üzerinden sürekli iletişim sağlandığının altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.

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