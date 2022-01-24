Rus Basını: Türkiye, Rusya Ve Ukrayna Arasında Kumar Oynuyor

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim her geçen gün tırmanırken, Rus basını, Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlenerek 'kumar oynadığını' öne sürdü.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilime Türkiye de katılırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta, ‘arabuluculuk rolü’ üstlenmek istediklerini dile getirmişti.

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Izvestia, “Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu rolüyle kumar oynuyor” başlığıyla bir haber yayınladı.

Haberde, Donbass Savaşı sırasında 28 Nisan 2014’te Ukrayna’da özerk bir devlet olarak kurulan Lugansk Halk Cumhuriyeti liderliği’nin, Türkiye’nin ihtilafın taraflarının İstanbul’da buluşma davetine cevaben, Üçlü Temas Grubu müzakerelerini Minsk’ten başka bir yere kaydırmak istemediği aktarıldı. Toplantının Türkiye’de yapılmasının ‘sonuçlar üzerinde hiçbir etkisi olmayacağı’ vurgulanırken, Minsk’ten İstanbul’a taşınmasına gerek duyulmadığı aktarıldı.

‘ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ YAKIN GELECEKTE DÜZELMEYECEK’

Lugansk Halk Cumhuriyeti başkanının danışmanı Rodion Miroshnik İzvestia’ya verdiği demeçte, “Bize herhangi bir teklif gelmedi” dedi. Miroshnik, “Ukrayna hazırsa, daha önce pandemi nedeniyle çevrimiçi ortama kaydırılan Üçlü Temas Grubu’nun yüz yüze toplantılarının mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması gerekiyor.” dedi.

Bununla birlikte, Yeni Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü Yuri Mavashev,, Rusya’nın böyle bir toplantıya katılmayı ‘anlamsız’ bulduğunu aktardı.

‘TÜRKLER KUMAR OYNUYOR’

Mavashev, Rus gazeteye yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ABD ile ilişkileri yakın gelecekte düzelmeyeceğinden, Ankara Avrupa üzerine bahse giriyor. Ukrayna topraklarında bir savaş istemiyorlar ve Türkler de bu konuda kumar oynamaya karar verdi.”

Uzman, “Ankara, arabuluculuk hizmeti sunarak varlığını hissettirmek istiyor. Eğer Avrupa’da istediğini alamazsa, Rusya’nın yardımından yararlanabilir.” dedi.

Gazete, 20 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna cumhurbaşkanları Vladimir Putin ve Vladimir Zelensky’yi “farklılıkları gidermek” için müzakereler için Türkiye’ye davet ettiğini belirtti.