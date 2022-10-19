Rus basını yazdı: Rusya ve Türkiye Avrupa’yı ikiye bölecek

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa için Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurabileceğini açıklamasının ardından Rus basını, Avrupa'nın ikiye bölüneceğini ve doğalgaz haritasının tamamen değişeceğini yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya'nın Kuzey Akım'dan gönderilemeyen doğalgazı Karadeniz üzerinden yollayabileceğini, hatta Avrupa için Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulabileceği sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Rus basını, projenin hayata geçirildiği takdirde, Avrupa Birliği’nin enerji piyasasını kökten şekillendireceğini yazdı.

Putin, Rusya'dan Avrupa'ya gaz transferi için kullanılan Kuzey Akım 1 boru hattında geçen ay meydana gelen hasar ve sızıntılar sonrası bu hattın devre dışı kaldığını, bunun yerine Türkiye üzerinden Avrupa'ya yönelik bir ikmal merkezi kurulabileceğini söylemişti.

‘TÜRKiYE’YE BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK’

Rus basını, projenin hayata geçirildiği takdirde, ekonomileri daha önce Rusya ile gaz işbirliğinden yararlanan ülkelerin ciddi kayıplar yaşayabileceğini belirtirken, Türkiye’nin avantajına dikkat çekti.

Rusya Enerji ve Finans Enstitüsü ekonomi departmanı başkan yardımcısı Sergei Kondratyev, konuyla ilgili Rus basınına yaptığı açıklamada, “Türkiye sadece Avrupa’nın en büyük gaz merkezi değil, büyük olasılıkla tek merkez olacak” dedi.

Peki, Türkiye Avrupa’daki tek gaz merkezi haline gelirse, kazancı ne olacak?

‘EN DÜŞÜK GAZ FİYATLARINA SAHİP OLABİLİRLER’

Rus basınına konuşan Kondratyev, iki ihtimalin gündemde olduğunu açıkladı. Ya Türkiye, Rus gazının AB sınırına geçiş ülkesi olacak ya da Rus gazı Türkiye’nin mülkiyetine geçecek ve yeniden satılacak. Eğer ilk ihtimal gerçekleşirse, Ankara’nın transit ödemelerden ciddi bir kazanç sağlayabilecek.

Rus uzmana göre, dolayısıyla Türkiye önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın en düşük gaz fiyatlarına sahip ülkelerden biri olma yolunda. Rus gazı, muhtemelen Türk Akımı’nın toplam hacmi 55 milyar metreküp olan iki yeni kolu aracılığıyla Türkiye’ye gelecek.

AVRUPA’NIN GAZ HARİTASI DEĞİŞECEK

Kondratyev, ucuz gazın özellikle zorda olan Türk ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı görüşünde. Hatta Rus uzmana göre, Türkiye, hem Rusya hem de Avrupalı ​​tüketicilerle bu konuda anlaşmayı başarabilirse, gaz fiyatlarının belirlenmesini bile etkileyebilir.

Rus uzmana göre, Balkan ülkeleri ile, orta, güney Avrupa, Türkiye’den gelen gazdan faydalanabilecek. Özellikle Macaristan, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve İtalya gibi ülkeler için Türkiye’den gelen gaz oldukça önemli olacak.



UCUZ GAZI ONLAR ALABİLECEK

Türkiye’ye kurulması planlanan doğalgaz merkezi Avrupa’nın gaz haritasını da değiştirecek. Rus basını, Avrupa’nın iki farklı pazara bölüneceğini yazdı. Bir yanda, pahalı Amerikan LNG ve Norveç gazının tedarikine odaklanacak olan Almanya, Baltık Devletleri, Polonya ve İskandinav ülkeleri yer alırken, Diğer tarafta ise Rusya’dan Türkiye üzerinden daha ucuz gaz alacak olan Balkanlar, Güney ve Orta Avrupa olacak.

Kondratyev, bu durumun etkilerinin özellikle Avrupa’nın kuzeyinde zorluk yaratabileceğini vurguladı. Kondratyev, “Kuzey-Batı Avrupa’da yaşam standardında ciddi bir düşül olabilir” ifadelerinde bulundu. Rus uzmana göre, ilaç ve makine mühendisliği işletmeleri ciro ve durgunlukta bir düşüşle karşı karşıya kalacak.