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Rus basınında İstanbul seçimlerinin iptali kararı: Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?

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Rus basınında İstanbul seçimlerinin iptali kararı: Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?
Rus basınında İstanbul seçimlerinin iptali kararı: Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya'da gazeteler, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararına geniş yer ayırdı. Komsomolskaya Pravda gazetesi seçim sonuçlarının iptali kararı karşısında "Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?" diye sorarken, RBK gazetesinde Türkiye'de halkın sandığa gitmekten yorulduğu yorumuna yer verildi.

Rus bulvar gazetesi Komsomolskaya Pravda (KP) gazetesi, İstanbul seçimlerinin iptali kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını gizlemeye gerek görmedi. Zira gazete okurlarına haberi, "Türk Yüksek Seçim Kurulu, muhalefetin zafer elde ettiği İstanbul seçimlerini iptal etti: Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?" başlığı ile duyurdu.

KP'nin haberinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart seçimleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen Ekrem İmamoğlu hakkında, "Seçimleri gerçekten de mikroskopla görülecek bir farkla kazanmıştı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verdi" ifadelerine yer verildi.

 

'ERDOĞAN'IN İSTANBUL'U KAYBETMEK GİBİ BİR LÜKSÜ YOK'

Seçimlerin iptal edilmesini dört maddede toplayarak ayrıntılı bir biçimde okurlarına aktaran KP'nin haberinde, 'İstanbul'un neden Ankara kadar önemli olduğu' sorusuna şu yanıt veriliyor: "(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, partisinin, geçmişte kendisinin belediye başkanı olduğu İstanbul'u kaybetmesini kabullenemiyor. Seçimlerde adaylar arasındaki oy farkı gerçekten de minimaldi. Şimdi iktidar partisi bu minimal farkı, ikna edici bir zafer olmasa da yine de zafer elde etmek için kullanacak. Başkanlık sistemine geçilmesi ardından geniş yetkiler elde eden Erdoğan'ın bu kenti kaybetmesi gibi bir lüksü yok. Zira kendisi daha önce bu şehir için ‘İstanbul'u yöneten, Türkiye'yi yönetir’ demişti."

 

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