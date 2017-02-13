Rus bilim insanları görünmezlik pelerini geliştirdi

Rusya Gelecek Araştırmaları Fonu Müdürü Andrey Grigoryev, Rus bilim insanlarının dünyada benzeri olmayan virüsler gibi zararlı küçük partikülleri uzak tutacak ve insanların görünmez olmasını sağlayacak bir örtü geliştirdiğini açıkladı.

Geçmişten bugüne masallar, öyküler ve filmlere konu olan görünmezlik pelerini gerçek oldu. Rusya Gelecek Araştırmaları Fonu Müdürü Andrey Grigoryev, Rus bilim insanlarının virüsler gibi zararlı küçük partikülleri uzak tutacak ve insanların görünmez olmasını sağlayacak bir örtü geliştirdiğini duyurdu.

'BENZERLERİNİN ÇOK İLERİSİNDE'

Sputnik’e konuşan Grigoryev, "Elde edilen filtreleme materyali, virüs, toksin, alerjen gibi tehlikeli aerosol partiküllerin engellenmesi açısından benzerlerinin çok daha ilerisinde. Bu teknoloji tıbbi, askeri ve daha birçok alanda çok çeşitli koruyucu materyaller oluşturulmasına yol açabilir" dedi.

Grigoryev ayrıca halihazırda askeri alandaki, kutup bölgelerine uygun giysiler hazırlayan üreticiler, ektrem sporlarıyla uğraşan potansiyel müşterilerle yakından çalışmalar yürüttüklerini belirterek, pelerinin testlerini Ağustos 2017’ye kadar bitirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Askeri bir araştırma kurumu olan ve 2012’de kurulan Gelecek Araştırmaları Fonu, savunma alanında Rusya’ya üstünlük sağlayacak projeler üzerinde çalışıyor.