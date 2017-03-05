Rus bilim insanları, kanseri uzayda yendi!

Rus bilim insanları tarafından geliştirilen kanser ilacının, her tür kanseri, hangi aşamada olursa olsun yenebileceği öngörülüyor

Rus bilim insanları kanseri yok eden bir ilacın denemelerinin uzayda başarıyla tamamladığını açıkladı. İlacın en önemli özelliklerinden biri, her tür kanseri, hangi aşamada olursa olsun yenebilmesi.

İzvestiya gazetesine konuşan Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Dairesi Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü Direktör Yardımcısı Prof. Andrey Simbirtsev, "Termal şok proteini adını verdiğimiz ilaç hem bağışıklık sistemini güçlendirerek tümörlerin yok edilmesini sağlıyor, hem de sağlıklı hücrelerin hasar görmesini engelliyor" dedi.

Söz konusu protein insan vücudunda az miktarda bulunuyor. Rus bilim insanları önce bu proteini hangi genin ürettiğini keşfetti. Ardından bu proteini üretebilen bir bakteri hücresi yapıldı. Simbirtsev, "Bakteri hücreleri çok hızlı çoğalıyor, böylece bu proteinden sınırsız miktarda üretebilir hale geldik" dedi.

Fareler üzerinde yapılan denemelerde en son aşamadaki kanser vakalarında bile ilacın başarılı olduğu ve tümörleri yok ettiği görüldü. Simbirtsev, ilacın insanlar üstünde yan etkisi olmadığından emin olabilmek amacıyla deneylerin bir yıl daha süreceğini açıkladı.