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Rus bilim insanları koronavirüse yönelik yüksek hassasiyetli test geliştirdi

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Rus bilim insanları koronavirüse yönelik yüksek hassasiyetli test geliştirdi
Rus bilim insanları koronavirüse yönelik yüksek hassasiyetli test geliştirdi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun (Rospotrebnadzor) Merkezi Epidemioloji Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, koronavirüsü teşhis etmeye yönelik, yanlışlıkla sonucu pozitif göstermeyen, yüksek hassasiyetli yeni bir test geliştirdi.

Rospotrebnadzor'un açıklamasına göre, Rus bilim insanları Kovid-19 virüsü teşhisi için yanlış pozitif reaksiyon vermeyen yüksek hassasiyetli test geliştirdi. Test kiti klinik denemeleri başarıyla geçti ve 25 Mart’ta Rusya’da kullanılmak üzere tescil edildi.

Yeni test duyarlılık ve özgüllük bakımından tüm modern gereksinimlere uygun ve aynı anda sadece Kovid-19'u tespit etmekle kalmıyor, MERS-Cov gibi benzer virüslerden de ayırt edilmesini sağlıyor.

Daha önce Novosibirsk'te çok yüksek hassasiyetli bir test kiti tescil edilmişti.

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