  • BIST 1.189
  • Altın 483,666
  • Dolar 7,9052
  • Euro 9,2865
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Rus bilim insanları Kuzey Kutbu'nda kavun ve karpuz yetiştirdi

» »
Rusya Vavilov Bitki Genetik Kaynakları Enstitüsü’nden bilim insanları, Kuzey Kutbu'nda kavun ve karpuz yetiştirdi.
Rus bilim insanları Kuzey Kutbu'nda kavun ve karpuz yetiştirdi

Rusya Vavilov Bitki Genetik Kaynakları Enstitüsü Sekreteri Yuliya Uhatova, enstitülerine bağlı bilim insanlarının Kuzey Kutbu'nda kavun ve karpuz yetiştirdiğini söyledi.

Uhatova’ya göre, bilim insanları kavun ve karpuzları Apatit istasyonundaki seralarda ek ısıtma ve aydınlatma olmadan ve gübre kullanmadan yetiştirdi.

Bilim insanları paralel olarak aynı ürünleri Rusya’nın güneyindeki Krasnodar Bölgesinde bulunan Kuban istasyonunda da yetiştirdi. Kutup istasyonunda oldukça kaliteli meyveler elde edildi. Yapılan analizler, meyvelerin ağırlığının Kuban istasyonu koşullarında elde edilen meyvelerden neredeyse aynı olduğunu gösterdi.

Kuban ve Kuzey Kutbu istasyonlarındaki meyveler aynı gün 10 Eylül'de kesilerek St. Petersburg'a gönderildi. 14 kişiden oluşan komisyon meyvelerin tatlarını karşılaştırdıktan sonra biyokimyasal analiz için örnekler aldı. Tat ve biyokimyasal bileşim açısından, kutup deney istasyonunda yetiştirilen meyvelerin Kuban istasyonunda yetiştirilenlerden daha aşağı olmadığı görüldü.

Kuzey Kutbu’ndaki deney istasyonunda kivi yetiştirmeyi planlayan bilim insanları aynı zamanda üzüm yetiştirme olasılığını da araştırıyor.

Kuzey Kutbu Deney İstasyonu, 1923’te Rus biyolog Nikolay Vavilov tarafından kuruldu. İstasyonda, kurulduğu günden bu zamana kadar birçok bitki türü yetiştirildi.

Kaynak: Sputnik

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısı 616 bin liraya satıldı13 Ekim 2020 Salı 21:35
  • "Uzun süre birlikte olan çiftler birbirine benzer mi?"13 Ekim 2020 Salı 21:30
  • ABD'li Instagram fenomeni: Türk erkeklerinin tacizlerinden bıktım, ölüm tehditleri alıyorum13 Ekim 2020 Salı 20:59
  • Gelişkin bir yapay zeka, bir hafta boyunca fark edilmeden insan taklidi yaptı13 Ekim 2020 Salı 20:45
  • Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak Burçları için Harekete Geçme Vakti!13 Ekim 2020 Salı 12:50
  • 22 milyon sterlinlik servetini boşandığı eşiyle paylaşacak12 Ekim 2020 Pazartesi 23:25
  • 'Mustafa Topaloğlu otel parasını ödeyemeyince Afrika'dan gelen dansçılar evinde kalmaya başladı'12 Ekim 2020 Pazartesi 23:02
  • Serdar Ortaç: Erdoğan'ın ve AK Parti'nin icraatlarını beğeniyorum, Türk liramızı bile kıymetli hale getirdiler12 Ekim 2020 Pazartesi 21:50
  • Seks işçilerinin dünyasına ışık tutmayı amaçlayan dizinin ilk bölümü olumlu karşılandı12 Ekim 2020 Pazartesi 21:15
  • 'Evlilik para tuzağı...'12 Ekim 2020 Pazartesi 21:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti