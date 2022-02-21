Rus Borsası Çöktü

Rus hisse piyasaları Ukrayna gerilimi nedeniyle Ruble'nin de değer kaybetmesi ile birlikte sert geriledi. Moskova borsasındaki önde gelen hisseleri listeleyen RTS endeksindeki düşüş yüzde 11'i buldu.

Rusya hisse piyasaları, rublenin aniden dalgalanması sonucu keskin şekilde geriledi.

Büyük Rus şirketlerini dolar cinsi izleyen RTS endeksindeki günlük kayıp yüzde 11 oldu. Hisseleri ruble cinsi izleyen MOEX endeksi ise IMOEX Kasım 2020’den bu yana gördüğü en düşük seviyeye indi.

Bu sırada hem Ukrayna Grivnası hem de Rusya Rublesi dolar karşısında dalgalı seyretti.

Wall Street Journal’ın aktardığına göre, piyasalardaki dalgalanmayı değerlendiren İngiltere merkezli yatırım şirketi Brooks Macdonald’ın baş yatırım sorumlusu Edward Park, “Piyasalar jeopolitik riski fiyatlamakta son derece zorlanıyor” dedi. Park, “Bir hafta daha belirsizlik yaşayacağız gibi görünüyor” diye konuştu.

Bu sırada Rusya Maliye Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, mali piyasalarda artan oynaklığa atıfta bulunarak, Rusya maliye bakanlığının piyasa istikrarını kolaylaştırmak amacıyla yarın hazine bonolarının haftalık ihalelerini düzenlemeyeceğini söyledi.

AVRUPA VE ASYA BORSALARINDA GERİLEME

Rusya borsasının yanında Asya borsaları ve Avrupa hisse senedi piyasaları da Ukrayna tansiyonunun etkisiyle geriledi.

Avrupa’nın önde gelen hisselerini listeleyen Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken Hong Kong borsasındaki büyük şirketleri listeleyen Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Japonya’da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,8 geriledi.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA NE OLUYOR?

Rusya-Ukrayna sınırında bir süredir gerilim sürüyor. ABD ve batılı güçler Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini iddia ederken Rus tarafı iddiaları kabul etmiyor.

Ayrıca batılı liderler ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında çeşitli görüşmeler devam ederken son olarak ABD Başkanı Joe Biden ve Putin arasında bir görüşmenin gerçekleşebileceği açıklandı.

Geçtiğimiz haftasonu bazı sınır bölgelerinde tansiyon yükselmiş ve Donetsk’teki yönetime bağlı güçlerle Ukrayna arasında çatışmalar yaşanmıştı.