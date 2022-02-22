  • BIST 2.017,46
  • Altın 842.984
  • Dolar 13.7799
  • Euro 15.6122
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Rus borsası Ukrayna krizi nedeniyle yüzde 30’dan fazla değer kaybetti

» »
Rus borsası Ukrayna krizi nedeniyle yüzde 30’dan fazla değer kaybetti
Rus borsası Ukrayna krizi nedeniyle yüzde 30’dan fazla değer kaybetti

Rusya’da Moskova Borsası Ukrayna ile gerginliğin tırmanmaya başlamasından bu yana 22 Kasım 2022’ye kıyasla yüzde 31 değer kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerginlik ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların "sözde yönetimlerinin" tanınmasına dair kararnameyi imzalamasıyla Rus borsalarındaki satış baskısı devam ediyor.

Moskova Borsası (MICEX), dün yüzde 14’e yakın değer kaybederek Kasım 2008’den bu yana yaşanan en sert düşüşünü kaydetti.

Bugün de açılışta yüzde 6,6 değer kaybederek 2.853 puana gerileyen Moskova Borsası, günün ilerleyen saatlerinde kayıplarını bir miktar telafi ederek 2.941 puana çıktı.

Moskova Borsası’nın son üç aylık değer kaybı ise 22 Kasım 2021’e kıyasla 4.021 puandan bugün sabah saatlerinde 2.756’a kadar gerilemesiyle yüzde 31’e kadar ulaştı.

Dolar/ruble paritesi de 15 Şubat’a kıyasla bir haftada yüzde 5,7 yükselişle 79’a, avro/ruble paritesi de söz konusu dönemde yüzde 4,6 yükselişle 89,5’e çıktı.

Analistler, satış baskısının şimdilik yavaşlamasına rağmen Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin sıcak çatışma ihtimalinin artması halinde Rus piyasalarındaki aşağı yönlü baskının süreceğine işaret ediyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taliban gururla açıkladı: İntihar saldırılarında bir numarayız22 Şubat 2022 Salı 12:38
  • Putin'in kararı dünya basınında: İsyancıları resmen tanıdı22 Şubat 2022 Salı 10:54
  • 5 soruda Rusya-Ukrayna krizi: Gerilim nasıl büyüdü?22 Şubat 2022 Salı 10:38
  • Putin emri verdi: Rus askerleri ve tanklar Ukrayna’ya ilerliyor, Türkiye’den ilk tepki geldi22 Şubat 2022 Salı 10:04
  • BM, Avrupa Sınırlarında Göçmen ve Mültecilere Yönelik Artan Şiddetten Endişeli21 Şubat 2022 Pazartesi 19:55
  • Avrupa Ülkelerini Etkisi Altına Alan Şiddetli Fırtınalar Büyük Hasara Neden Oldu21 Şubat 2022 Pazartesi 17:24
  • Air France, Yarınki Paris-Kiev Uçuşlarını İptal Etti21 Şubat 2022 Pazartesi 16:36
  • Biden ve Putin, Avrupa güvenliği zirvesinde görüşecek21 Şubat 2022 Pazartesi 15:31
  • AB'den Ukrayna'ya acil makro-finansal destek21 Şubat 2022 Pazartesi 15:01
  • Rusya: Ukrayna sınırında bir karakola top mermisi isabet etti21 Şubat 2022 Pazartesi 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti