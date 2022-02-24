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Rus borsasında sabah seansı iptal edildi

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Rus borsasında sabah seansı iptal edildi
Rus borsasında sabah seansı iptal edildi

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıplarının ardından, Moskova Borsası yarınki sabah seansının iptal edildiğini duyurdu.

Moskova Borsasından yapılan açıklamada, piyasalarda önemli miktarda dalgalanmalar yaşandığı belirtildi.

Yatırımcılara duygusal tepkiler verilmemesi tavsiyesinin yer aldığı açıklamada, "Tecrübe, acele yapılan işlemlerin yatırımlarda olumsuz sonuçlar yaratabileceğini gösterir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Moskova Borsasında yarınki sabah seansının iptal edildiği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri harekatın ardından Moskova Borsası yüzde 33'ten fazla değer kaybederek 2.058 puana geriledi.

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