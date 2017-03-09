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Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın bilgisayarındaki şok ayrıntı

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Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın bilgisayarındaki şok ayrıntı
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın bilgisayarında yapılan incelemelerde şok bir detay ortaya çıktı.

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Karlov’u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın bilgisayarında yapılan incelemede, aynı tarihlerde Google’dan ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass ile ilgili de arama yaptığı tespit edildi.

TÜBİTAK da konuyla ilgileniyor

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Ankara Başsavcılığı’nın, Altıntaş’ın telefon şifrelerinin kırılması ve bilgisayardaki silinen maillere ulaşabilmek için Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) destek istediği belirtildi. Altıntaş’ın telefonundaki şifreleri kırmak için TÜBİTAK’ta ‘klonlama’ işleminin de sürdüğü ifade edildi. Savcılık yetkililerinin, Altıntaş’ın bilgisayarının, Gmail, Twitter ve Facebook adreslerinin geriye dönük incelenebilmesi için bir ABD yetkilisi ile toplantı yaptığı öğrenildi.

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