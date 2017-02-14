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Rus Büyükelçi Osadchıy: “Moskova’nın Kıbrıs sorunundaki tezleri değişmedi”

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Rus Büyükelçi Osadchıy: “Moskova’nın Kıbrıs sorunundaki tezleri değişmedi”
Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Moskova’nın Kıbrıs sorunundaki tezlerinde hiçbir değişiklik olmadığını söyledi.

Alithia gazetesi, Osadchiy’in dün akşam Rum radyosu RİK’e açıklama yaparak, yabancı basında yer alan, Moskova’nın çözüm sürecini bloke etmeye çalıştığına dair iddiaları yanıtladığını yazdı.

Habere göre Osadchiy, yıl içerisinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini de söyledi.

Osadchiy, merkez sağ partilerin düzenlediği bir etkinliğe katılmasının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tepkisine neden olduğuna dair söylentileri de reddederek, Anastasiadis’in kendisine sadece “daha dikkatli olması” uyarısında bulunduğunu belirtti.

 

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