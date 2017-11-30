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'Rus casusu' olmakla suçlanan Loizidu açığa alındı

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'Rus casusu' olmakla suçlanan Loizidu açığa alındı
Rum Savcı Eleni Loizidu, Başsavcı Kostas Kliridis’in teklifiyle açığa alındı. Loizidu “Amerikalılar ve İngilizler ile de aynı dostluk ilişkilerim var” diyerek kendini savundu.

Rusya Başsavcılığı ile yetkisini aşacak şekilde işbirliği yaptığı  gerekçesiyle gündeme oturan ve hakkında soruşturma açılan Rum Savcı Eleni Loizidu, Başsavcı Kostas Kliridis’in teklifiyle açığa alındı. Loizidu “Amerikalılar ve İngilizler ile de aynı dostluk ilişkilerim var” diyerek kendini savundu.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Eleni Loizidu,  Rusya Başsavcılığı’ndan bazı kişilerle arasındaki elektronik posta yazışmalarının basına sızmasından sonra Başsavcı Kostas Kliridis’in tavsiyesiyle açığa alındı. 
Loizidu, İngiliz “Guardian” gazetesine, elektronik posta yazışmalarının cımbızla seçilerek basına sızdırıldığını söyledi ve “yalnızca Ruslarla değil, İngilizlerle de Amerikalılarla da aynı dostluk ilişkilerim var” dedi. İşini iyi yaptığına inandığını söyleyen Loizidu “Rusya’dan, birkaç votka ve biraz da çikolatadan başka hediye almadığını” söyledi. Loizidu elektronik posta yazışmalarının, bazı zengin Rusların Rusya’ya iadesiyle ilgili askıdaki meseleler yüzünden “hacklandığına” inandığını da söyledi. 

Haberde Rum polisinin, elektronik yazışmaların çalınıp basına sızdırılması konusunda soruşturma başlattığı, Rum Bakanlar Kurulu’nun da Loizidu hakkında disiplin soruşturmasını yürütmek üzere Gümrük Dairesi Müdürü Dimitris Hacikosti’yi atadığı kaydedildi. Politis, Loizidu’nun Rus medyasına sızan elektronik postalarının içeriğiyle ilgili haberleri manşete taşımayı bugün de sürdürdü.

Gazete “Putin’in Seçilmesine  Bayram Etti.. Savcı ‘Objektif’ten Başka Her Şeydi” başlığını attığı haberinde yine çeşitli örneklere yer vererek “‘Love, Eleni’ veya ‘En İçten Saygılarımla’ şeklindeki kapanış cümlelerini sadece Ruslara yazdığı iletilerde kullandığına dikkat çekti.

Alithia haberini birinci sayfasından, fotoğraflı ve şu başlık ve spotlarlarla aktardı: “email Sızması Konusunda… Eleni Loizidu’yla İlgili Araştırmalar başladı… Disiplin Soruşturması Gümrük Dairesi Müdürü’nün Elinde… Polis De Cezai Kovuşturma Yapıyor… Savcı Amerikalılarla da İngilizlerle de Aynı Dostluk İlişkilerim Var Diyor”  

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