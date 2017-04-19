Rus çiftçiler domates yasağının kalkmasını istemiyor

Rus çiftçiler, ülkelerinde piyasanın önemli bir kısmına hakim olmak için Türkiye'ye uygulanan ithalat yasağının 3 yıl daha sürmesini istiyor.

Rusya Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Sergei Korolyov, Türkiye'den domates ithalatına uygulanan yasağın 3 yıl daha yürürlükte kalmasını istediklerini söyledi.

Korolyov yaptığı açıklamada, Rus üreticilerin 2020'ye kadar pazarın domates ve salatalık ihtiyacını karşılamada hakim duruma geleceklerini belirterek, "Salatalıkta endişe yok. Hali hazırda pazarda hakim durumu kazandık. Ancak domateste pazarın yüzde 80-90'ına hakim olmak için 3 yıla daha ihtiyaç var" diye konuştu.

Korolyov'un verdiği bilgiye göre Rus pazarında satılan salatalığın yüzde 80'i ve domatesin yüzde 40-50'si Rusya'da üretiliyor.