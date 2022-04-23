  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Rus denizaltıları Karadeniz’den Ukrayna’ya seyir füzeleri fırlattı

» »
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci aya girilirken, Rus denizaltıların Karadeniz üzerinden Ukrayna'daki hedefleri bombaladığı ortaya çıktı.
Rus denizaltıları Karadeniz’den Ukrayna’ya seyir füzeleri fırlattı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 59’uncu günde de çatışmalar doğu kentlerinde şiddetlenirken, Rusya’nın Ukrayna hedeflerini vurmak için Karadeniz’deki denizaltılardan seyir füzeleri fırlattığı açıklandı.

İngiliz The Times gazetesi, Rusya’nın özellikle Moskova’nın batırılmasının ardından denizlerde daha temkinli bir yaklaşım izlediği vurgularken, Rus denizaltılarının bölgede konuşlandığını iddia etti.

Rusya tarafından yüzeyin 50 metre altından fırlatılan füzelerin uydularla tespitinin bile neredeyse ‘imkansız’ olduğu vurgulanırken, Rus limanlarında düzenli olarak uzun menzilli füzeleri ve savaş başlıklarının yüklendiğine dair iddialar da gündeme geldi.

‘GÜÇLÜ KANITLAR VAR’

Denizaltılarda uzmanlaşmış bir analist olan HI Sutton ve Bilgi Direnci Merkezi’nde araştırmacı olan Benjamin Pittet The Times’a yaptığı açıklamada,  “Karadeniz’deki denizaltıların Ukrayna kara mevzilerine saldırdıklarına ve savaşta kilit bir rol oynadıklarına dair ‘güçlü kanıtlar var'”. dedi

Önde gelen bir Rus komutan, Rusya’nın amacının Ukrayna’nın güneyinin tamamını ve doğudaki Donbas’ı işgal etmek olduğunu söyledi. Rusya Merkez Askeri Bölgesi komutan yardımcısı General Rustam Minnekayev, Rus basınında yer alan haberlere göre, “Ukrayna’nın güneyini kontrol etmek, Rusça konuşan nüfusa yönelik baskıların da olduğu Transdinyester’e giden başka bir yol” dedi.

Rus donanmasının Karadeniz’de faaliyet gösteren ‘Kilo sınıfı denizaltı’lara sahip olduğu düşünülüyor. Sovyetler Birliği’nde Sovyet Donanması için tasarlanmış ve inşa edilmiş bir dizel-elektrikli avcı denizaltı olan ‘kilo sınıfı denizaltı’ların  Amerikan Tomahawk’a eşdeğer güçlü Kalibr seyir füzeleri ile donatıldıkları düşünülüyor. Füzelerin torpido tüplerinden fırlatılabileceği ve yaklaşık 1.550 mil menzile sahip olduğu sanılıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey ve Güney Kore liderleri,ilişkilerinin geliştirilmesini istiyor22 Nisan 2022 Cuma 12:18
  • Japonya havaalanlarındaki 'istilacı kaplumbağalara' savaş açtı22 Nisan 2022 Cuma 10:29
  • Lavrov’un fotoğrafı gündem oldu: Bir yanda sevgilisi bir yanda eskort21 Nisan 2022 Perşembe 22:49
  • Afganistan’da Şii camisinde patlama: Ölü ve yaralılar var21 Nisan 2022 Perşembe 21:06
  • Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, füze saldırısında can verdi21 Nisan 2022 Perşembe 20:44
  • Rusya Google’a ceza kesti21 Nisan 2022 Perşembe 19:33
  • Putin, Rusya’nın DTÖ stratejisinin yenilenmesini istedi20 Nisan 2022 Çarşamba 22:27
  • Tüm dünya rahat bir nefes aldı: Çernobil ile doğrudan iletişim yeniden kuruldu20 Nisan 2022 Çarşamba 20:11
  • Rusya’dan yaptırımlara karşı ekonomiye milyarlarca dolarlık destek19 Nisan 2022 Salı 22:03
  • Rusya, 3 ülkenin diplomatlarını sınır dışı ediyor19 Nisan 2022 Salı 19:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti