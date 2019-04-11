Rus denizaltısı Limasol Limanı’nda

Alithia gazetesi, denizaltının burada birkaç gün kalacağını ve yakıt ikmaliyle diğer işlemlerin ardından limandan ayrılacağını yazdı.
Haberde, denizaltının 7 bin 570 ton ağırlığında ve 163,5 metre olduğu kaydedildi.
Alithia gazetesi, denizaltının burada birkaç gün kalacağını ve yakıt ikmaliyle diğer işlemlerin ardından limandan ayrılacağını yazdı.
Haberde, denizaltının 7 bin 570 ton ağırlığında ve 163,5 metre olduğu kaydedildi.
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