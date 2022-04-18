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Rus Denizcilik Şirketi Yaptırımlar Nedeniyle Güney Kıbrıs'tan Ayrılıyor

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Rus Denizcilik Şirketi Yaptırımlar Nedeniyle Güney Kıbrıs'tan Ayrılıyor
Rus Denizcilik Şirketi Yaptırımlar Nedeniyle Güney Kıbrıs'tan Ayrılıyor

Tanker gemi firması olarak faaliyet gösteren Rus  “Sovcomflot PJSC” şirketinin, Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle, Güney Kıbrıs’ta bulunan ödeme merkezini kapatmaya hazırlandığı belirtildi. 


Politis gazetesi “Bloomeberg” tarafından yayımlanan habere dayanarak, hidrokarbon deniz taşımacılığıyla uğraşan “Sovcomflot PJSC” şirketinin, Limasol’da bulunun ofisini 15 Mayıs’a kadar kapatabileceğini yazdı.


Habere göre konu hakkında resmi açıklama yapılmaması nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, şirketin ofisini 15 Mayıs tarihine kadar kapatabileceğini ve bir Asya ülkesine taşınması ihtimalinin bulunduğundan söz etti. 


Gazete haberinde ayrıca bahse konu şirketin, Güney Kıbrıs’taki ofisini 2005 yılında açtığını belirtti.  


Haberde “Sovcomflot PJSC” şirketinin 110 tanker gemisinin bulunduğundan da söz edildi. 

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