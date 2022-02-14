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Rus Devlet Televizyonu: ‘Rus Sivillere İşkence Yapılıyor’

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Rusya ve Ukrayna arasında gerilim son dönemde tırmanırken, Rus Devlet Televizyonu 'savaş propagandası' yapmakla suçlandı. Rusya ise ABD ve NATO'yu suçlamayı sürdürdü.
Rus Devlet Televizyonu: ‘Rus Sivillere İşkence Yapılıyor’

Rus devlet televizyonu, Ukraynalı milliyetçilerin ülkenin doğusunda yaşayan Ruslara yönelik saldırı planladığını iddia ederek, yeni bir propaganda hamlesi başlattı.

Genellikle ‘Putin’in sözcüsü’ olarak bilinen önde gelen bir devlet propagandacısı olan Dmitry Kiselyov, Pazar günü yayınlanan haber programında, Ukrayna’nın Donbass bölgesinde binlerce sivile ‘işkence yapıldığı ve vahşice öldürüldüğü’nü iddia etti.

Kiselyov, programında ‘Öldürmeye hazırlanıyorlar’ başlıklı bir bölümde, Ukraynalı milliyetçilerin ‘hepinizi öldürüp doğramak ve çocuklarınızı kablolara asmakla’ tehdit eden bölgedeki ayrılıkçı bir savaşçıyla yaptığı röportaja da yer verdi.

Russian state media begins propaganda push amid fears Ukraine invasion is imminent | Daily Mail Online

2014 YILINDA DA BENZER PROPAGANDA YAPILMIŞTI

İngiltere merkezli Daily Mail gazetesi, haberi Rus devletinin propagandası olarak duyururken, taktiğin, Kremlin tarafından ülkede yaşayan etnik Rusları ‘korumak’ temelinde askeri harekatı haklı çıkarmak için kullanılan 2014 yılındaki davranışlarına benzetti.

Ukrayna ve Rusya arasında tansiyon son dönemde iyice artarken, Washington geçtiğimiz hafta işgalin yakın zamanda gerçekleşebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Rusya ise ABD ve İngiltere’yi ‘Ukrayna’da yasadışı bir şekilde savaşı kışkırtmak’la suçladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova bugün yaptığı açıklamada “Şu anda tanık olduğumuz şey açıkça bir savaş propagandasıdır.” dedi.

RUSYA’DAN SERT SUÇLAMA

Zaharova, ‘Agresif söylem, Ukrayna’ya silah teslimatı, askeri eğitimlerin artması ve NATO askeri tatbikatlarının Rusya sınırları yakınında düzenlenmesi’ bunların göstergesidir diye de ekledi.

Zaharova, bu tür faaliyetlerin, 1966’da BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi tarafından yasaklandığını söyledi.

Rusya sürekli olarak Ukrayna’ya yönelik bir işgal planları olduğunu yalanlasa da sınır bölgesine sürekli olarak ek teçhizat ve asker gönderimi yapıyor, askeri tatbikatlara devam ediyor.

Öte yandan, Pazar günü yayımlanan görüntüler, Putin’in saldırı helikopterlerini sınır bölgesine taşıdığını ortaya koydu. İngiliz basını, bu sevkiyatın ‘işgal’ için önemli olduğunu öne sürdü.

Rus ordusu ayrıca Baltık Denizi yakınlarındaki Leningrad bölgesinde gerçekleştirilen tank tatbikatlarının yeni görüntülerini ve videolarını yayınladı. Kursk, Belgorod ve Voronezh bölgelerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarında Liptsek ve Saratov’a da askeri teçhizatların taşındığını gösterdi.

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