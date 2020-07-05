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Rus Dışişleri: ABD istihbaratı uyuşturucu ticaretine karışmış durumda

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Rus Dışişleri: ABD istihbaratı uyuşturucu ticaretine karışmış durumda
Rus Dışişleri: ABD istihbaratı uyuşturucu ticaretine karışmış durumda

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'yı Taliban'la gizli anlaşma yapmakla suçlayan ABD istihbaratının uyuşturucu ticaretine karıştığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov, Rusya'yı Taliban'la gizli anlaşma yapmakla suçlayan ABD istihbaratının uyuşturucu ticaretine karışmış durumda olduğunu belirtti.

Rossiya 1 kanalına konuşan Kabulov, "Orada olan projelerden sayısız çekilen, bizleri bir takım şeylerle suçlayan harika Amerikan istihbaratının ajanları uyuşturucu trafiğinin içinde. Uçakları Kandahar ve Bagram’dan kontrol edilmeden Almanya’ya, Romanya’ya, akla gelen her yere uçuyor. Bu böyle bir iş ki, Kabil'de her Afganlı size anlatır, tembel kişiler bile bu konu hakkında konuşmaya hazır. Bu sır, artık herkesi bıktıran ve herkes tarafından bilinen bir sırdır. Herkes bunu var olan bir şey olarak kabul etmiş durumda” dedi.

ABD basını Rusya'yı Taliban militanlarına ABD askerlerine karşı 'gizli anlaşma' yapmakla suçlamıştı. The New York Times (NYT) gazetesi, Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğunu iddia etmişti.

Rusya haberi yalanlarken ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, basındaki suçlamaların ABD gizli servisler tarafından doğrulanmadığını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Rusya ve Taliban arasında ‘anlaşma’ olduğu yönündeki bilgiye sahip olmadıklarını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times’taki haberi ‘yalan’ olarak nitelendirmişti. Daha sonra Washington Post da benzer iddialarda bulunmuştu.

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