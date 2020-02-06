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Rus Dışişleri: İdlib'deki militanların eylemleri sonucu Rus ve Türk askeri uzmanlar hayatını kaybetti

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Rus Dışişleri: İdlib'deki militanların eylemleri sonucu Rus ve Türk askeri uzmanlar hayatını kaybetti
Rus Dışişleri: İdlib'deki militanların eylemleri sonucu Rus ve Türk askeri uzmanlar hayatını kaybetti

İdlib'deki militanların ocak ayının son iki haftasında 1000'den fazla saldırı düzenlediğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu saldırılarda Rus ve Türk askeri uzmanların hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakanlık, Türkiye ve İran'la koordinasyonun süreceğini vurguladı.

İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayan Rus Dışişleri, Rusya ve Türkiye'nin ocak ayı ortasında İdlib'de ateşkes sağlamaya çalıştığını ancak militanların etkinliklerini kabul edilemez derecede artırdığını ve ocak ayının son iki haftasında 1000'den fazla saldırı düzenlediğini kaydetti.

Saldırılarda ölen ve yaralanan Suriyeli askerlerin ve sivillerin sayısının yüzlerle ifade edildiğini belirten bakanlık, Rus ve Türk askeri uzmanların trajik şekilde hayatını kaybettiğini açıkladı.

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