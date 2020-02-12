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Rus Dışişleri: Moskova ve Şam, Suriye'de sivilleri vurmuyo

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Rus Dışişleri: Moskova ve Şam, Suriye'de sivilleri vurmuyo
Rus Dışişleri: Moskova ve Şam, Suriye'de sivilleri vurmuyo

Rusya Dışişleri Bakanlığı Yeni Tehlike ve Tehditler Dairesi Direktörü Vladimir Tarabrin, Moskova ve Şam'ın Suriye'de sivilleri vurmadığını ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, "İdlib’de, rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Sputnik'e verdiği demeçte Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren Tarabrin, Moskova ve Şam'ın Suriye'de sivilleri hedef almadığını, tüm atımların yalnızca terörist oluşumlara yönelik olduğunu vurguladı.

Tarabrin, "Rusya'nın ve Suriye ordusunun sivil halka yönelik atımlar yapmadığını birçok kez kesin bir dille ifade ettik. Tüm atımlar, yalnızca terörist oluşumlara, ellerinde silahlarla meşru hükümete karşı savaşanlara yönelik olarak yapılıyor" dedi.

'Suriyelilerin eylemleri tamamen meşru'

Suriyelilerin terörle mücadeleyi kendi topraklarında yürüttüklerini ve siyasi çözüm istemeyen terör örgütlerine karşı güç kullanma konusunda tamamen yasal hakka sahip olduklarını belirten Tarabrin, bu bakımdan Suriyelilerin eylemlerinin tamamen meşru olduğunun altını çizdi.

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