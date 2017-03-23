Rus Dışişleri: Türkiye'den Kırım'la ilgili sinyaller aldık

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Botsan Harçenko, Kırım ile Türkiye arasındaki feribot seferlerinin yeniden başlatılabileceğine dair sinyaller aldıklarını söyledi.

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında konuşan Botsan Harçenko, Kırım ile Türkiye arasında durdurulan feribot seferlerine ilişkin olarak, "Bu fikrin üzerinin çizildiği söylenemez. Bu projenin yeniden başlatılabileceğine ilişkin sinyaller var" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara ile feribot seferlerinin durdurulmasına ilişkin görüşmeler yaptıklarını duyurmuştu. Türkiye, mart başında Kırım'dan gelen feribotları kabul etmemeye başlamıştı.