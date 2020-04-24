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Rus doktor: Yeni koronavirüs sonsuza dek bizimle kalacak

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Rus doktor: Yeni koronavirüs sonsuza dek bizimle kalacak
Rus doktor: Yeni koronavirüs sonsuza dek bizimle kalacak

Rus tıp doktoru Aleksandr Myasnikov, SARS-CoV-2 adlı yeni koronavirüsün ‘sonsuza dek bizimle kalacağı’ açıklamasını yaptı. Myasnikov, yeni koronavirüsün de zamanla insanların yıllardır bir arada olduğu virüslerin arasına katılacağını söyledi.

Rusya’da yeni koronavirüsün yayılımını izlemek ve veri toplamak için oluşturulan genel merkezin başındaki Dr. Aleksandr Myasnikov, “SARS-CoV-2 virüsünün, insanların yıllardır birlikte var olabildiği virüs ve bakterilerden birisi haline gelmesi için insanlığın ona karşı kolektif bağışıklık ya da sürü bağışıklığı geliştirmesi gerekiyor” dedi.

Bunun için dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ının bu virüse yakalanıp iyileşmesinin gerekli olduğunu belirten Rus doktor, şöyle devam etti:

“Bunun kulağa hoş gelmediğini biliyorum, ancak trajik bir tabloya baktığımız da söylenemez. Karşı karşıya olduğumuz hastalığı pek çok kişi belli belirsiz semptomlarla, hatta kimi zaman fark etmesi mümkün olmayacak şekilde geçiyor. Virüsün yayılma konusundaki ‘becerisi’ de buradan geliyor.”

Yeni koronavirüsün ‘sonsuza dek bizimle olacağını’ ve insanların tümünün bağışıklık kazanacağı zamana dek vaka sayılarında düşüşlerle patlamalara tanık olabileceğimizi söyleyen Dr. Myasnikov, “Bir süre daha geçmişte görülmemiş bir deneyin içinde yaşıyormuşuz hissi veren yaşantılar süreceğiz” diye ekledi.

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