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Rus ekip de KKTC'ye sokulmadı!

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Rus ekip de KKTC'ye sokulmadı!
23 Nisan etkinlikleri için davet edilen Rus ekibi Rum yönetimi tarafından geri gönderildi.

Kıbrıs Time’ın haberine göre, 23 Nisan etkinlikleri için Sırbistan ekibinin KKTC'ye sokulmamasından sonra dün akşam da Rusya ekibinin KKTC'ye gelişi engellendi.

Rus ekibinin Larnaka'ya indikten sonra Rum yönetiminin kararıyla geri gönderildiği öğrenildi.

Bu arada Rusya ekibinin geri gönderilmesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanmaması 'bu organizasyondan haberleri yok mu' şeklinde değerlendirdi.

 

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