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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Rus enerji devleri için çalışan eski Almanya başbakanına istifa şoku

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Almanya'da 1998-2005 arasında başbakanlık koltuğunda oturan sosyal demokrat siyasetçi Gerhard Schröder'in Rusya'yla bağları, ülkede tartışma yarattı.
Rus enerji devleri için çalışan eski Almanya başbakanına istifa şoku

Almanya'da 1998-2005 arasında başbakanlık koltuğunda oturan sosyal demokrat siyasetçi Gerhard Schröder'in Rusya'yla bağları, ülkede tartışma yarattı.

Rusya'nın Ukrayna müdahalesine rağmen Rus enerji şirketleri Rosneft ve Gazprom'daki görevlerinden ayrılmayan Schröder'in sağ kollarından Albrecht Funk, geçen hafta 20 yıldır sürdürdüğü işinden istifa etti. Funk'ın yanı sıra Schröder'in iki sekreteri ve şoförü de istifa kararı aldı.

Schröder'in üyesi olduğu Alman Sosyal Demokrat Partisi de, eski başbakana Rus şirketlerle bağlarını kesme çağrısı yaptı. Schröder, geçen haftaki Rusya'nın Ukrayna müdahalesini eleştirirken Batılı ülkelerin de bazı hatalar yaptığını ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olarak tanınan Schröder, 2005'te başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Rusya'yla ilişkili birçok kurumda çeşitli görevler üstlenmişti.

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