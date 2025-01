Rus Fizikçi Prof. Dr. Sergey G. Chefranov DAÜ’de Seminer Verdi

RUS FİZİKÇİ PROF. DR. SERGEY G. CHEFRANOV DAÜ’DE “EVRENİN DİNAMİKLERİNE YENİ PERSPEKTİFLER” KONULU SEMİNER VERDİ

Ünlü Rus Fizikçi Prof. Dr. Sergey G. Chefranov, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü’nde seminer gerçekleştirdi. Rusya’nın A.M. Obukhov Atmosferik Fizik Enstitüsü ve Technion – İsrail Teknoloji Enstitüsü'nde yürüttüğü bilimsel çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Chefranov, "Generalization of Starobinsky's R² Theory and the Quasi-Steady Universe" konulu sunumu ile Starobinsky'nin R² teorisini genişleten yeni modellemeler ve kuantum yer çekimi ile kozmolojiye olan etkilerini detaylı bir şekilde anlattı.

Seminere, DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Fizik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi, Seçkin Profesör Prof. Dr. Mustafa Halilsoy, Doç. Dr. Ali Övgün, Yrd. Doç. Dr. Huriye Gürsel Mangut, bölümün ve üniversitenin diğer öğretim üyeleri ile Fizik ve Kimya bölümleri lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, diğer bölümlerden öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Söz konusu seminerde disiplinler arası yaklaşımıyla bilim dünyasına yeni ufuklar açan Prof. Dr. Chefranov’un sunumunda bahsettiği Starobinsky’nin teorisinin kozmolojik denklemleri nasıl şekillendirdiğine dair yenilikçi yorumları, hem akademik çevrelerden hem de öğrencilerden büyük beğeni topladı.

Seminer boyunca öğrenciler, Prof. Dr. Chefranov'un sunduğu yenilikçi fikirler ve bilimsel yaklaşımlar hakkında yoğun sorular yöneltti. Sunum sonunda Prof. Dr. Sakallı, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç adına Prof. Dr. Sergey G. Chefranov’a teşekkür plaketi takdim etti.

Prof. Dr. Sergey G. Chefranov Kimdir?

Prof. Dr. Sergey G. Chefranov, teorik fizik, hidrodinamik ve kozmoloji alanlarında önemli katkılarda bulunmuş seçkin bir bilim insanıdır. Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden mezun olan Chefranov, akademik kariyeri boyunca SSCB Bilimler Akademisi ve Rusya Bilimler Akademisi'nde çeşitli doktora çalışmalarını tamamlamış ve girdap dinamiği ile türbülans teorisi üzerine uzmanlaşmıştır.

Günümüzde Technion – İsrail Teknoloji Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapan Prof. Dr. Chefranov, aynı zamanda New York Bilimler Akademisi ve Avrupa Mekanik Derneği üyesidir. Çok sayıda uluslararası dergide hakemlik yapmış, bilim dünyasına sayısız makale kazandırmıştır.