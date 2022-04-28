  • BIST 2.428,42
  • Altın 896.004
  • Dolar 14.7741
  • Euro 15.529
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAÇin açıkladı: H3N8 kuş gribi insanda tespit edildi

Rus gazeteci: Ya Ukrayna’da kazanırız ya da 3. Dünya Savaşı başlar

» »
Ukrayna’daki işgali sürdüren Rusya’dan olası bir nükleer savaşla ilgili gerilimi artıracak açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Rus gazeteci: Ya Ukrayna’da kazanırız ya da 3. Dünya Savaşı başlar

Rusya devlet televizyonunda nükleer savaş olasılığıyla ilgili bir tartışmada konuşan Rus RT kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, nükleer bir çatışmanın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kaybetmesinden daha olası olduğunu savundu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Kremlin'e yakın gazetecilerden biri olan Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yenilgiyi kabul etmektense nükleer savaşı tercih edeceği yorumunda bulundu. Rus gazeteci, “Ya Ukrayna'da kazanırız ya da Üçüncü Dünya Savaşı başlar. Ülkemizi ve liderimizi düşündüğümüzde Üçüncü Dünya Savaşı olasılığı daha yüksek” dedi.

“HEPİMİZ ÖLECEĞİZ”

Simonyan, “Bu beni korkutuyor. Ama durum bu. Yine de Batı ölürken biz cennete gideceğiz. Bir gün hepimiz öleceğiz” diye konuştu. Simonyan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada da İngiltere'nin Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıları desteklemesini eleştirerek “Bize nasıl bir seçenek bırakıyorsunuz aptallar? Ukrayna'dan kalanların tamamen yok olması mı? Ya da bir nükleer saldırı mı” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da önceki gün yaptığı açıklamada nükleer savaş olasılığının gerçek bir tehlike olduğunu söylemişti. Ukrayna işgalinin ardından nükleer silahlarını savaşa hazır hale getiren Rusya'nın geçen hafta “Şeytan II” isimli nükleer füzesini denemesi gerilimi artırmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk kez bir Çinli şirket Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu27 Nisan 2022 Çarşamba 15:01
  • Çin'de son 1 günde 14 bin 298 yeni vaka27 Nisan 2022 Çarşamba 13:03
  • Japonya, Güney Kore'nin kontrolündeki adalarda planlanan araştırmaya tepkili27 Nisan 2022 Çarşamba 11:56
  • Pekin'de COVID-19: 8 bölge daha 'riskli' ilan edildi27 Nisan 2022 Çarşamba 11:24
  • Japonya'nın kuzeyinde kaybolan tekne 4 gündür aranıyor27 Nisan 2022 Çarşamba 11:03
  • Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası teyit edildi27 Nisan 2022 Çarşamba 10:16
  • Japonya Ukrayna'ya gıda ve ilaç yardımı gönderecek26 Nisan 2022 Salı 20:48
  • Pakistan’daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı26 Nisan 2022 Salı 20:29
  • Rusya’da anaokuluna saldırı: 2’si çocuk 4 ölü26 Nisan 2022 Salı 18:16
  • Mariupol’de 3. toplu mezar bulundu26 Nisan 2022 Salı 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti