Rus gazeteciye göre KKTC Ruslar için altın madeni

Fileleftheros, KKTC’de, Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks Kilisesi adıyla bir kilisenin faaliyet gösterdiğine ve bazı Rus ofislerinin de KKTC’nin reklamını yaptığına dair haberleri üzerine, bir Rus gazetecinin, Rus internet siteleri ve diğer kaynaklarda araştırma yaptığını belirterek, “Cerkvarium Publications”da yayınlanan Rusların KKTC’deki faaliyetleriyle ilgili haberi aktardı.

Haberi KKTC’nin Ruslar için ‘Altın Madeni’ olduğunu içeren başlıkla ve “Rus Ortodoks Kilisesi Bu Bankalardan Birinden Hizmet Alıyor” spotuyla aktaran gazeteye göre; Tatiana Derkaç isimli Rus gazeteci, KKTC’nin Rus gayrı menkul yatırımcılarının çekim merkezi haline geldiğine, Rusya’dan inşaat şirketlerinin büyük ilgi gösterdiği KKTC’de Rus bankalarının da faaliyet gösterdiğine işaret etti.

Fileleftheros, Derkaç’ın “en az on yıldan beridir Kuzey Kıbrıs Rus inşaatçılar ve gayrı menkul alıcıları için altın madeni haline geldi” vurgusuyla aktardığı haberini şöyle alıntıladı:

“Misyonu, Rusya’dan ve (eski Sovyetler Birliği ülkelerinin katıldığı bölgesel bir uluslararası örgüt olan) CIS ülkelerinden potansiyel alıcı ve yatırımcıları Kuzey Kıbrıs’taki gayrı menkul piyasasında korumak olan; Rus yatırımcı ve işadamlarını da Kuzey Kıbrıs’a yönlendiren bir Kuzey Kıbrıs Emlak Geliştirme Şirketleri Birliği var.

İlgili reklam broşürlerinde çok tanınmış ve muteber Rus şirketlerine atıf yapılıyor. ‘Holding Miel’ şirketi 1990’da kurulan ve merkez ofisi Moskova’da bulunan, süper lüks gayrı menkul piyasasındaki en büyük şirketlerden biridir.

Forbes’a göre Mel Franchising şirketi 2016’da, Rusya’daki en karlı 25 franchising şirket arasında 4’üncü sıraya yerleşti. Miel tarafından inşa edilen yazlık sitelerinden biri, Rus başkanların yazlık evlerinin çok da uzağında olmayan Barviha bölgesinde bulunuyor. Miel Grup (Emlak Komisyoncu Ofisleri Ağı) şirketlerinden biri 2016’da Kuzey Kıbrıs’ta ofis açtı. Bu şirket, bugünkü Rusya şartlarında ülke makamlarından gayrı resmi yardım almadan mümkün olamayacak ekonomik istikrarı ve itibarı ile Rusya’da çok güçlü addediliyor.

Derkaç’ın haberine göre Rus bankaları da Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet göstermekte hiç bir sorun görmüyor. Bunlardan biri de Independent Trade Union Bank’tır. Bu banka, iki Moskova bankasının mali kaynakları ile 1994’te Kuzey Kıbrıs’ta kuruldu. Rus Ortodoks Kilisesi bu bankalardan birinin hizmetlerini kullanıyor. Örneğin, Moskova’daki Solovetski Manastırı keşişi, Independent Trade Union Bank’ın Kuzey Kıbrıs’a girişinden sonra bu bankada hesap açtı.

1995’te Kuzey Kıbrıs’taki bu bankanın tanıtımı yapıldı. Tanıtıma Rus bankacılar, Rusya’dan ve CIS ülkelerinden sendika temsilcileri, Rus Asiller Kurulu temsilcileri, ünlü Rus şarkıcı Yosif Kobzov ve Rusya’nın seçkin avukatlarından Heinrich Padva katıldı. Başka bir kaynağa göre, tanıtımdaki Rus heyetinde birçok Maliye Bakan vekili ve Rusya Merkez Bankası’nın iki başkan yardımcısı da vardı.

Rus Asiller Kurulu’nun Moskova Patrikhanesi, Federasyon Konseyi, Rus Devlet Duma’sı ile çok yakın ilişkileri bulunduğuna ve Moskova Patriği II. Aleksios’un da onursal üyesi olduğuna dikkat çeken Tatiana Derkaç o zamanlar, Rusya Federasyonu Devlet Duması’nın Uluslararası Bölgeleri Kalkındırma Fonu Yönetim Kurulu üyelerinden birinin Kuzey Kıbrıs’taki bu bankanın hisselerine talip olduğunu da ekledi.”