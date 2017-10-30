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Rus gemileri Akdeniz'e giriş yaptı

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Rus gemileri Akdeniz'e giriş yaptı
Rusya'nın Baltık Filosu'na bağlı ‘Boykiy', ‘Boobrazitelnıy' isimli hafif savaş gemileri ve ‘Kola' isimli tanker gemisi Akdeniz'e giriş yaptı. Gemilerin, Akdeniz'in batısındaki diğer gemilerin yanında demirleyeceği belirtildi.

Rusya'nın Batı Askeri Birimi'nden yapılan açıklamada, Baltık Filosu'na bağlı ‘Boykiy', ‘Boobrazitelnıy' isimli hafif savaş gemileri ve ‘Kola' isimli tanker gemisinin Akdeniz'e giriş yaptığı belirtildi.

Gemilerin, Akdeniz'in batısındaki diğer Rus gemilerin bulunduğu bölgeye takviye olunacağı, mürettebatının askeri tatbikat ve uçuşlar gerçekleştireceği aktarıldı.

Gemiler 14 Ekim'de Baltıysk askeri limanından ayrılmış ve mürettebatları Atlantik Okyanusu'nda askeri tatbikatlar gerçekleştirmişti.

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