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Rus Gıda Firması Vkusvill'in Lezbiyen Aileyi İçeren Reklamı Tartışma Konusu Oldu

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Tepkilerin ardından reklamı kaldıran firmaya sosyal medyadan tepki yağdı.
Rus Gıda Firması Vkusvill'in Lezbiyen Aileyi İçeren Reklamı Tartışma Konusu Oldu

 

Tepkilerin ardından reklamı kaldıran firmaya sosyal medyadan tepki yağdı.

Rus gıda perakendecisi VkusVill, internet üzerinden lezbiyen bir aileyi içeren reklam paylaştı. Ardından firma gelen tepkiler nedeniyle reklamı kaldırdı ve özür diledi. Firmanın bu hareketi daha büyük tepkilere neden oldu ve özür mesajına binlerce yorum yağdı.

VkusVill'in internet sitesinde "Aile mutluluğu için tarifler" sloganıyla yayımlanan reklam, çocuklara eşcinsel propagandası yaptığı gerekçesiyle eleştirildi.

Firma, Instagram hesabından özür mesajı paylaşıp, reklamı kaldırdı. VkusVill paylaştığı özür mesajında "Müşterimizi, ortak, çalışan ve tedarik sağlayıcılarımızın çoğunu yaralayan bir yazı yayınlandı. Bu yaşandığı için pişmanlık duyuyoruz. Bu, bizim hatamız ve bazı çalışanlarımızın profesyonelce davranamamasından kaynaklı" dedi.

VkusVill paylaştığı reklamı kaldırdıktan sonra, eleştirilerin hedefi haline geldi

Sosyal medya fenomeni Ksenia Sobchak "İnsanlar lezbiyenler yüzünden lor aperatiflerini ve kirazları gerçekten boykot edecek mi? Tabii ki hayır... Ama şimdi her iki taraf da firmadan nefret ediyor" dedi.

Şarkıcı Mozee Montana ise firmanın bu tutumu için "Utanç verici. Çok hayal kırıklığına uğradım" yorumunu yaptı.

Rusya, Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği ILGA-Europe tarafından Avrupa'da LGBTİ+ haklarına ilişkin ankette en düşük sıradaki ülkeler arasında yer alıyor.

 

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