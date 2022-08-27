Rus güçlerinin Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürüyor.

Ukrayna’nın doğusunda yer alan Slavyansk şehrinde bir ev ve seramik fabrikası Rus güçlerince vuruldu.

Rus güçleri, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donetsk’e bağlı Slavyansk şehrine saldırı düzenledi…

Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Slavyansk’ta bir evi ve seramik fabrikasını vurmasının ardından ev ve fabrikada yangın çıktı.

Sakinlerinin daha önce tahliye olduğu ev ve fabrikada ağır hasar oluştu. Saldırılarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Öte yandan Ukrayna’nın HarkivOblastı’nda bulunan Dergaçi kentine Rus güçleri tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu Mesleki Teknik Eğitim Merkezi binası ağır hasar gördü.

Ukrayna’da çatışma bölgelerindeki sivillerin tahliyesi ise devam ediyor.

Çatışmalar nedeniyle Donetsk bölgesinde cephe hattında yaşayan her gün yüzlerce sivil evlerini terk ederek Ukrayna’nın daha güvenli bölgelerine göç etmek zorunda kalıyor

Rusların geri çekilmesiyle ülkenin batısı ve Kiev’deki güvenlik ise gözle görülür şekilde düzeldi.

Bunun üzerine evlerini terk ederek Avrupa’nın farklı ülkelerine göç eden Ukraynalıların çoğu ülkelerine geri döndü.