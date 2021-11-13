  • BIST 1.638,500
  • Altın 599,97
  • Dolar 9,9996
  • Euro 11,4525
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, NATO'nun Karadeniz Üzerinde Seyreden Keşif Uçaklarına Eşlik Etti

» »
Rusya Savunma Bakanlığı, Hava-Uzay Kuvvetleri’nin son 24 saatte NATO'ya ait 4 keşif uçağının Karadeniz hava sahasında uçuş gerçekleştirdiğini tespit ettiğini duyurdu.
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, NATO'nun Karadeniz Üzerinde Seyreden Keşif Uçaklarına Eşlik Etti

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir gün içinde Hava-Uzay Kuvvetleri ve Karadeniz Filosu tarafından NATO’ya ait 4 keşif uçağının Karadeniz hava sahasında uçtuğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde Karadeniz bölgesinin hava sahasında NATO ülkelerinin 4 keşif uçağının uçtuğu tespit edildi, söz konusu uçuşlara Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin radar sistemleri ve Karadeniz Filosu kuvvetleri eşlik etti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Kıbrıs'taki Ağrotur (Akrotiri) Hava Üssü’nden hareket eden ABD Hava Kuvvetleri’ne ait U-25 stratejik uçağı, Ukrayna hava sahasından ve Karadeniz’in kuzeybatı kesiminde keşif faaliyetlerinde bulundu.

"ABD Donanması gemi grubunun aktif faaliyetleri ve NATO uçaklarının keşif uçuşları kaydırıldı ve şu anda Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde yürütülüyor" denilen açıklamada, bu bölgede ABD Donanması'na ait üç adet P-8A devriye uçağının uçtuğunun saptandığı, söz konusu uçakların Moskva füze kruvazörü, Amiral Essen fırkateyni ve Pavel Derjavin devriye gemisi tarafından kontrol edildiği vurgulandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin Karadeniz bölgesindeki askeri aktivitelerinin takibine devam edildiğinin altını çizdi.

Washington ve NATO müttefikleri son zamanlarda Karadeniz’deki keşif operasyonlarının sayısını önemli ölçüde artırdı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın tahminlerine göre ABD, Karadeniz bölgesinde Rusya’nın yakınında çok uluslu ordu birliği oluşturmaya çalışıyor.

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada da ABD ordusunun Donbass’taki çatışmanın güç yoluyla çözümü durumuna karşı bölgeyi incelediği belirtilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vakalar arttı, birçok ülke koronavirüs tedbirlerini artırdı13 Kasım 2021 Cumartesi 11:51
  • Belarus'u göçmenleri kullanmakla suçlayan AB aynaların üzerini örtüyor13 Kasım 2021 Cumartesi 11:13
  • Macron: Türkiye ve Rusya Libya'dan paralı askerlerini çekmeli13 Kasım 2021 Cumartesi 09:47
  • Avrupa'da 2020'de internette çocuk istismarına ilişkin 1 milyondan fazla şikayet alındı12 Kasım 2021 Cuma 22:58
  • Covid-19: Avrupa kıtasındaki son gelişmeler!12 Kasım 2021 Cuma 22:06
  • Fransa'da Elysee Sarayı'nda görev yapan bir askere tecavüz soruşturması açıldı12 Kasım 2021 Cuma 21:02
  • Kraliçe Elizabeth, doktor tavsiyesiyle istirahat sonrası ilk kez bir etkinliğe katılacak12 Kasım 2021 Cuma 20:47
  • İngiltere'de göç krizi: Tek bir günde yaklaşık 1.200 kişi!12 Kasım 2021 Cuma 20:03
  • İspanya geçen yıl tarihindeki en yüksek intihar sayısını kaydetti12 Kasım 2021 Cuma 19:43
  • WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'in cezaevinde evlenmesine izin verildi12 Kasım 2021 Cuma 19:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti