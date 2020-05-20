Rus hemşire koruyucu kıyafetinin altına bikini giydi, uyarı cezası aldı

İlk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 31 Ocak’ta tespit edildiği Rusya’da salgın hızını arttırdı. Günlük yeni hasta sayılarının 10 binin üzerine çıktığı Rusya, vaka sayısında ABD’nin ardından ikinci sıraya yükseldi. 2 bin 972 hastanın hayatını kaybettiği Rusya’da 308 bin 705 vaka tespit edildi.

Vaka sayısındaki bu artış ülkenin hastanelerine de yansıdı. Sağlık çalışanları yoğun hasta trafiği karşı karşıya kaldı.

Ülkenin Tula şehrindeki bir hastanede çalışan ismi açıklanmayan bir hemşire, sıcaktan bunalınca transparan koruyucu kıyafetinin altına bikini giydi.

News Tula gazetesinin haberine göre, koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü enfeksiyon hastanesinde çalışan hemşireye, “hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için” uyarı cezası verildi.



Hastanede giyim kurallarına uyulmasının daha sıkı kontrol edileceği açıklandı.



Cezalandırılan hemşire ise, çok zor şartlar altında çalıştıklarını, koruyucu kıyafetlerle sıcakta çalışmaktan bunaldığı için bikini giydiğini söyleyerek özür diledi.