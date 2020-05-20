  • BIST 102.158
  • Altın 381,677
  • Dolar 6,7803
  • Euro 7,4492
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Rus hemşire koruyucu kıyafetinin altına bikini giydi, uyarı cezası aldı

» »
Koronavirüs salgınında hızla artan vaka sayıları ile dikkati çeken Rusya’da bir hemşire sıcaklardan bunalınca şeffaf koruyucu giysilerini bikinisinin üzerine giyerek çalıştı. Fotoğrafları basına yansıyan hemşireye uyarı cezası verildi
Rus hemşire koruyucu kıyafetinin altına bikini giydi, uyarı cezası aldı

İlk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 31 Ocak’ta tespit edildiği Rusya’da salgın hızını arttırdı. Günlük yeni hasta sayılarının 10 binin üzerine çıktığı Rusya, vaka sayısında ABD’nin ardından ikinci sıraya yükseldi. 2 bin 972 hastanın hayatını kaybettiği Rusya’da 308 bin 705 vaka tespit edildi.

Vaka sayısındaki bu artış ülkenin hastanelerine de yansıdı. Sağlık çalışanları yoğun hasta trafiği karşı karşıya kaldı.

Ülkenin Tula şehrindeki bir hastanede çalışan ismi açıklanmayan bir hemşire, sıcaktan bunalınca transparan koruyucu kıyafetinin altına bikini giydi.

News Tula gazetesinin haberine göre, koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü enfeksiyon hastanesinde çalışan hemşireye, “hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için” uyarı cezası verildi.

Hastanede giyim kurallarına uyulmasının daha sıkı kontrol edileceği açıklandı.

Cezalandırılan hemşire ise, çok zor şartlar altında çalıştıklarını, koruyucu kıyafetlerle sıcakta çalışmaktan bunaldığı için bikini giydiğini söyleyerek özür diledi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’de Kovid-19 Salgını Sonrası İşsiz Sayısı 70 Milyonu Geçmiş Olabilir15 Mayıs 2020 Cuma 12:14
  • Hong Kong'a uçan herkese test yapılıyor, sonuç çıkana kadar birkaç saat havalimanında bekletiliyor14 Mayıs 2020 Perşembe 23:25
  • Koronavirüse yakalanan Peskov: Virüs kana susamış!14 Mayıs 2020 Perşembe 18:01
  • Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hastanede çıkan yangında 5 Covid-19 hastası öldü12 Mayıs 2020 Salı 14:48
  • Güney Kore'deki seks skandalında verilen cezalarda indirim12 Mayıs 2020 Salı 12:51
  • Pakistan’da sokağa çıkma kısıtlamaları kalkınca pazarlar doldu, yollarda araç kuyrukları oluştu12 Mayıs 2020 Salı 12:48
  • Rusya'da koronavirüs vakası 221 binin üzerine çıktı, dünyada en fazla vaka görülen 3. ülke oldu11 Mayıs 2020 Pazartesi 14:49
  • Güney Kore'de ikinci dalga korkusu: Yetkililer 1.510 kişinin izini sürüyor10 Mayıs 2020 Pazar 16:45
  • Rusya'da 11 bin 12 yeni koronavirüs vakası saptandı10 Mayıs 2020 Pazar 16:41
  • Vuhan’da uzun süredir ilk kez yeni Kovid-19 vakası saptandı10 Mayıs 2020 Pazar 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti